Son Dakika Haberleri: GMİS'ten ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

GMİS'ten ziyaret

1 saat önce

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyelerinin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'u ziyaret ettiği bildirildi.

GMİS'ten ziyaret, System.String[]
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyelerinin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'u ziyaret ettiği bildirildi.
Sendikadan yapılan açıklamada, ziyarete GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, MTA Şube Başkanı Durmuş Kılıç, Merkez Servisleri Şube Başkanı Cengiz Saraç ile Maden Makinaları Fabrikası çalışanı Tamer Işık'ın katıldığı belirtildi.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'la çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.
Maden, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Pakdemirli: İzmir'deki orman yangınını kontrol altına aldık
Memurlar hükümetin zam teklifini boş cüzdanlarla protesto etti Erdoğan ve Davutoğlu cenazede bir araya geldi: Tabutu birlikte taşıdılar İstanbul Valiliği, Erdoğan'ın korumaları ile birlikte avukat Sertuğ Sürenoğlu'nu döven polisler için kararını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 18:44:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GMİS'ten ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]