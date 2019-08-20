GMİS'ten ziyaret
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Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyelerinin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'u ziyaret ettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:52 Kaynak: AA
Genel Maden
İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyelerinin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'u ziyaret ettiği bildirildi.
Sendikadan yapılan açıklamada, ziyarete GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu
, Genel Mali Sekreter
Volkan Yıldız, MTA Şube Başkanı Durmuş Kılıç, Merkez Servisleri Şube Başkanı Cengiz Saraç ile Maden Makinaları Fabrikası çalışanı Tamer Işık'ın katıldığı belirtildi.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'la çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.
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