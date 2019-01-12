Gmis Üzülmez Şube Genel Kurulu Yapıldı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Üzülmez Şubesi'nin 11'inci Olağan Genel Kurulu, GMİS Şemsi Denizer Salonu'nda gerçekleştirildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Üzülmez Şubesi'nin 11'inci Olağan Genel Kurulu, GMİS Şemsi Denizer Salonu'nda gerçekleştirildi.



Genel Kurula GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Satılmış Uludağ, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, Genel Mali Sekreter Hikmet Gülşen, Eski Genel Mali Sekreter Adnan Tıska, Amelebirliği Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Yeşil ve Volkan Yıldız, GMİS'e bağlı Karadon, Kozlu, Armutçuk, Merkez, Amasra Şube Başkan ve yöneticileri, Tez-Koop-İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Şerif Taşören, Çaycumalılar Derneği Başkanı Ramazan Taşdemir, Zonguldaklılar Derneği Başkanı Hasan Yaman, maden işçileri ile Üzülmez Şube Delegeleri katıldı.



Genel Kurulun Divan Başkanlığına GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci seçilirken, Başkan Yardımcılıklarına İsa Mutlu ve Adnan Tıska, üyeliklerine Kemalettin Karataş ve Hüseyin Kolçak seçildiler.



Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Üzülmez Şube 11'inci Olağan Genel Kurulunda GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci bir konuşma yaptı.



Demirci konuşmasında şunları söyledi; "Üzülmez Şubemizin 11'inci Olağan Genel Kurulunun Sendikamız camiasına, madenci kardeşlerimize, Zonguldak bölgesine ve işçi sınıfına hayırlı olmasını diliyorum. Geride kalan 4 yıllık dönemde işyerlerimizde, bölgemizde ve ülkemizde önemli olaylar yaşandı. Çok şükür kazanımlarımızı koruduk ve yeni kazanımlar elde ettik. Ancak örgütlenme önündeki engeller devam ediyor. Örgütlendiğimiz işyerlerindeki arkadaşlarımız işten atılıyor. Örgütlü olduğumuz Hattat Enerji ve Maden Şirketindeki 209 arkadaşımız kriz nedeniyle işten çıkartıldı. Bir yandan örgütlenme çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan TTK'ya ve MTA'ya işçi alınması için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı TTK'ya 1500 işçi alımının gerçekleşmesini bekliyoruz. İnşallah kısa süre içinde yeni kardeşlerimiz işbaşı yapacak. Bu arada yeni nezaretçi arkadaşlarımızın eğitimi de başladı. Mekanize ve yarı mekanize çalışmalar da hayata geçirildiğinde TTK'da üretimin ve verimliliğin arttığı bir dönem başlayacak. Ancak bunun yetmeyeceğini hepimiz biliyoruz. TTK, norm kadroyla istikrarlı bir şekilde çalışmalıdır. TTK, kendi ayakları üzerine kalkmalı ve ülkemiz ekonomisine daha çok katkı vermelidir. Bu dönem TTK'da; 2 asgari ücret, 2 gün tatil gibi havza tarihinin en önemli kazanımlarına imza attık. Gruplu arkadaşların daimiye geçirilmesi, gruplu arkadaşların kömür hakları gibi kazanımlarımız oldu. Katkısı olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum 'dedi.



GMİS Genel Mali Sekreteri iken kendi isteğiyle görevden ayrılan Adnan Tıska, Üzülmez işçisine bir veda konuşması yaptı. Tıska şunları söyledi; "Üzülmez Şubemizin 11'inci Olağan Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını diliyorum.



Maden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sendikamızı kuranlar ile bugünlere taşıyanlardan hayatta olanlara sağlık, sıhhat, hayatta olmayanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Biz de Sendikamızın çeşitli kademelerinde görev yaptık. İyi yaptıklarımız olmuştur, yapamadıklarımız olmuştur. Yeni seçilecek olan arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Yapamadıklarımızı, yarım bıraktıklarımızı onların yapacağına inancım tamdır. Eğer bu süreçte bizlere ihtiyaç duyulursa her zaman yanlarında olacağımı bilmelerini isterim. Ben, hepinizden helallik istiyorum. Benim hakkım varsa hepinize helal olsun.



Demir: Ciddi eylemleri hayata geçirdik



Üzülmez Şube Başkanı Tayfun Demir, zorlu bir dönemi geride bıraktıklarını belirterek, "Geride bıraktığımız zorlu dönemde görevimizi layıkıyla yaptığımızı düşünerek beni ve ekip arkadaşlarımı tekrar seçen Üzülmez Müessesesi çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'ye ve dünyaya mal olmuş sendikamızda görev yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Geçtiğimiz dönemde tam istediğimiz kadar olmasa da iki iyi toplu iş sözleşmesi yaptık. 2 asgari ücret ve 2 gün hafta tatili uygulamaları ile gruplu arkadaşlarımızın daimiye geçmesi gibi, daha önemlisi, işletmelerin küçük parçalara bölünerek özelleştirilmesi ve TTK'nın yok edilmesi girişimine karşı başta Üzülmez olmak üzere tüm havzada ciddi bir eylemi hayata geçirdik. Yasa düzenlemesi bizim istediğimiz gibi yapıldı. Ben şube başkanı olarak bir kez daha Üzülmez Şubemizdeki tüm madenci kardeşlerimi ve siz ekip arkadaşlarımı sevgiyle kucaklıyorum.



Şube Yönetimine aday olanların konuşmalarının ardından seçimlere geçildi. Seçimlerde 117 delegenin oy kullandığı Üzülmez Şubesi'nin genel kurulunda Mevcut Şube Başkanı Tayfun Demir aynı göreve 106 oyla yeniden seçildi. - ZONGULDAK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Heyelanla Birlikte Köprü Çöktü, İşçiler Mahsur Kaldı

Bir İlçe Diken Üstünde! İçme Suyunun Karşılandığı Bayramiç Barajı'na Zirai İlaç Atığı Karıştı

Adliye Önünde Darbuka-Zurnalı Tahliye Kutlaması! O Anlar Kamerada

YSK, 17 Ocak'a Kadar Asıl Adresine Taşınmayan Seçmenin Oy Kullanamayacağını Duyurdu