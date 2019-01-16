Gmis Üzülmez Şube Yönetimi Görevine Başladı
1 saat önce
GMİS Üzülmez Şube yeni yönetim göreve başladı.
GMİS Üzülmez Şube yeni yönetim göreve başladı.
Genel Maden
İşçileri Sendikası (GMİS) Üzülmez Şube'nin 12 Ocak 2019 tarihinde yapılan 11.Olağan Genel Kurulunda oluşan yeni yönetim kurulu 15 Ocak 2019 tarihinde Zonguldak
Adliyesinde İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını alarak göreve başladılar.
Şube Genel Kurulunda yeni yönetim kurulu şöyle oluşmuştu:
"Şube Başkanı Tayfun Demir, Şube Sekreteri Erkan Üstüntaş, Şube Mali Sekreteri Sefer Karakabak, Şube Teşkilat Sekreteri Ahmet Karaoğlu." - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:28 Kaynak: İHA
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