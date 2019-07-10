Son Dakika Haberleri: GMİS yönetim kurulu Bakan Selçuk'u bilgilendirdi
Son Dakika Güncel Haber

GMİS yönetim kurulu Bakan Selçuk'u bilgilendirdi

5 dakika önce

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Zonguldak Milletvekilleri ile birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyaret ederek TTK ve MTA Toplu İş Sözleşmeleri hakkında bilgilendirdi.

GMİS yönetim kurulu Bakan Selçuk'u bilgilendirdi, System.String[]
Zonguldak, Güncel
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Zonguldak Milletvekilleri ile birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyaret ederek TTK ve MTA Toplu İş Sözleşmeleri hakkında bilgilendirdi.

GMİS Heyeti'nin Bakan Selçuk ile gerçekleştirdiği toplantıda Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ile Ahmet Çolakoğlu da bulundu.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Merkez Servisleri Şube Başkanı Cengiz Saraç ile GMİS MTA Şube Başkanı Durmuş Kılıç, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a TTK ve MTA Toplu İş Sözleşmeleri ile TTK'da harici servisler-yerüstü çalışanları ile MTA çalışanlarının sorunları hakkında bilgi verdi ve konularla ilgili bir dosya sundu. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 02:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzel şarkıcı Hatice, kırmızı mayosuyla sosyal medya akımına dahil oldu Türkiye'den Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Avrupa Birliği'ne sondaj tepkisi MEB'den "Ücretli öğretmene zam" haberine ilişkin açıklama Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 14:16:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GMİS yönetim kurulu Bakan Selçuk'u bilgilendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]