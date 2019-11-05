GMİS Yönetim Kurulu gündemi değerlendirdi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, "Vergide adalet sağlansın" imza kampanyası ile çalışma hayatı ve işyeri sorunlarıyla ilgili güncel konuları ele aldı.



GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'in başkanlığında toplanan Yönetim Kurulu toplantısına Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir katıldı.



Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle İzmir'de tedavisi devam eden Genel Sekreter Hüseyin Kolçak'ın Zonguldak'a gelerek görevine devam etmesi ve toplantıya katılması, madenci ve mesai arkadaşlarıyla hasret gidermesi Sendika camiasında mutluluk yaşattı. - ZONGULDAK