GMİS Yönetim Kurulu; "Hakkı Arslan'ı sevgi ve rahmetle anıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel GMİS Yönetim Kurulu; 'Hakkı Arslan'ı sevgi ve rahmetle anıyoruz' - Son Dakika

GMİS Yönetim Kurulu; "Hakkı Arslan'ı sevgi ve rahmetle anıyoruz"

6 saat önce

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik görevini yürüttüğü sırada hayatını kaybeden Hakkı Arslan'ı ölümünün üçüncü yılında andı.

GMİS Yönetim Kurulu;

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik görevini yürüttüğü sırada hayatını kaybeden Hakkı Arslan'ı ölümünün üçüncü yılında andı.


Açıklama şöyle;


"Genel Sekreterimiz Hakkı Arslan'ı bundan üç yıl önce, 31 Aralık 2016 tarihinde, zamansız ve genç yaşta kaybettik. Uzun yıllar sendikal mücadelede aktif olarak görev yapan Hakkı Arslan, Sendikamız Amasra Şube Yöneticiliği, Amasra Şube Başkanlığı yaptıktan sonra 5 Nisan 2015 tarihinde yapılan 10'uncu Olağan Genel Kurul'da Genel Sekreterliğe seçilmişti. Görevi devam ederken hayatını kaybeden Arslan, evli ve 3 çocuk babasıydı. Bartın TÜRK-İŞ İl Temsilciliği de yapan sevgili arkadaşımız Hakkı Arslan, köyünde muhtarlık, çeşitli sivil toplum örgütlerinde de yöneticilik yapmıştı. Zamansız ve genç yaşta kaybettiğimiz, Sendikamıza ve maden işçileri ile Türkiye işçi sınıfına uzun yıllar önemli hizmetlerde bulunmuş kardeşimiz Hakkı Arslan'ı unutmayacağız Değerli Kardeşimiz Hakkı Arslan'ı aramızdan ayrılışının üçüncü yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Yakınlarına, dostlarına ve Sendikamız camiamıza bir kez daha başsağlığı diliyoruz." - ZONGULDAK

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ortaokul öğrencisi otomobille bahçe duvarına çarptı 3 öğrenci hayatını kaybetti
Kayseri doğumda ikizleri ile birlikte öldü Patronunu öldürdükten sonra arabasını çalan çocuk çobanın ifadeleri kan dondurdu: Babam araba aldı, yarın gezelim 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü

Son Dakika Haberleri
23:26 CSO'dan "Yeni Yıla Merhaba Konseri" - Son Dakika
23:26 Libya'da yüzlerce kişi Hafter'i protesto etti - Son Dakika
23:25 Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü - Son Dakika
23:23 Kemer'de otomobilin çarptığı at öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
23:21 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YERLİ OTOMOBİLİN TANITIMINDAN SONRA KOCAELİ'NDE KONUŞTU-3 - Son Dakika
22:12 İstanbul'da park halindeki TIR çalındı - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 23:27:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GMİS Yönetim Kurulu; "Hakkı Arslan'ı sevgi ve rahmetle anıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]