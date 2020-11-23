24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru - Son Dakika

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeşil, mesajında, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenleri sevgi, saygı ve şükranla andığını belirtti.

Yeşil, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik, günün 24 saati hayatın her alanında insana görev ve sorumluluk yükleyen, topluma örnek olmayı gerektiren dünyanın en kutsal mesleklerinden biridir. Koronavirüs salgını döneminde görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek için öğretmenlerimizin geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimi için daha büyük özverilerle emek verdiğini biliyoruz. Öğretmenlerimize duyduğumuz sevgi, saygı onların emeğinin, fedakarlığının karşılığıdır. Biz, GMİS olarak değerli öğretmenlerimizin sendikal mücadelelerine her zaman destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sevgiyle, şefkatle, emekle bu kutsal görevi yerine getiren, ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak için canla başla çalışan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz."