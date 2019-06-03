Son Dakika Haberleri: GMİS Yönetim Kurulu, "Ramazan Bayramı kutlu olsun"
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GMİS Yönetim Kurulu, "Ramazan Bayramı kutlu olsun"

23 dakika önce

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayarak Ramazan Bayramını kutladı.

GMİS Yönetim Kurulu,
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayarak Ramazan Bayramını kutladı.

Yeşil mesajında "Bayramın kardeşlik ve dayanışma duygularını geliştirmesi, ülkemize ve bölgemize barış ve huzur getirmesi" dileğinde bulundu. Yeşil'in Yönetim Kurulu adına yayınladığı mesaj şöyle;

"Bayramlar, insanların kardeşçe kucaklaştıkları, birbirlerine olan sevgi ve saygılarının perçinlendiği günlerdir. Ülkemizde, komşu ülkelerde ve Dünya'da yaşanan gelişmeler, her zamankinden daha çok kardeşliğe, birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. Ramazan Bayramının barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyoruz. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK), Maden Tetkik Arama Kurumu'nda (MTA), HATTAT Madencilik'te ve diğer işyerlerimizde çalışan üyelerimiz başta olmak üzere tüm madencilerin, Zonguldak ve bölge halkımızın, İslam Aleminin Mübarek Ramazan Bayramını kutluyoruz. Eşleri, çocukları ve aileleriyle, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar diliyoruz. Bayramın, kardeşlik ve dayanışma duygularını geliştirmesi, ülkemize ve bölgemize huzur ve barış getirmesi umuduyla saygılarımızı sunuyoruz."

Öte yandan GMİS'te Ramazan Bayramı nedeniyle Bayramlaşma Programı Bayramın birinci günü olan 4 Haziran 2019 Salı günü saat: 10.30 - 11.30 saatleri arasında genel merkez binasında yapılacak. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:57 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Güncel
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