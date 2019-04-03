Gmis Yönetim Kurulu, Üzülmez'de Madenciyi Ziyaret Etti

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Yönetim Kurulu, 2 Nisan 2019 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi'nde çalışan madencilere teşekkür ziyaretinde bulundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Yönetim Kurulu, 2 Nisan 2019 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi'nde çalışan madencilere teşekkür ziyaretinde bulundu.



Ziyarete, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak ve Şube Yönetimi, GMİS'e bağlı Karadon, Armutçuk, Kozlu, Amasra ve Merkez Servisleri Şubelerinin şube başkan ve yöneticileri katıldı.



İlk konuşmayı GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir yaptı.



Demir, "11'inci Olağan Genel Kurulumuzu bitirdik. Genel Başkanımız, Genel Merkez Yöneticileri, Şube Yöneticileri ile birlikte sizlere bir teşekkür ziyareti için geldiler. Beni Üzülmez'de bir yerlere getirdiniz, bugün de Genel Merkez'e gönderdiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağolun, varolun" dedi.



Maden işçilerine hitaben konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, yeni yönetim kurulu üyelerini tek tek tanıttı. Tabandan güven ve destek alan genç ve dinamik bir ekip oluştuğunu belirten Yeşil, "Tabanın istediği, tabanın seçtiği genç ve dinamik bir ekiple karşınızdayız. Yani madencinin istediği oldu. Madenci, seçilmiş insanlarla dimdik ayakta devam etmek istedi. Bizler de sizin için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.



Yeşil şunları söyledi;



"Önümüzde uzun soluklu bir yarış var. Zorlu günler bizi bekliyor. Bu zorlu günleri, hep beraber, birlik ve beraberlik içinde aşacağımızdan bizler eminiz, sizler de inanın. Toplu sözleşme görüşmelerimiz yarından itibaren devam edecek. Sizlere danışarak, sizlere sorarak hep beraber karar vereceğimiz bir toplu sözleşme dönemimiz var. Bu zor dönemde hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Sizlere güveniyoruz.



1000 arkadaşımız iş başı yapacak. Arkasından 500 arkadaşımızın alımı için tekrar başvuru alınmak üzere süreç başlatılacak. Alınacak 500 arkadaşımızın sayısının arttırılması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Zorlu süreçte tabanın yanımızda olduğunu biliyoruz. Sizler de bu ekibe güvenin, sendikanızın yanında olun. Çünkü süreç çok sert bir süreç. 5 Nisan Kararlarında Amasra ve Armutçuk'un özelleştirilmesine karşı, Karadon'un özelleştirilmesine karşı sizler hep birlikte omuz omuz verdiniz.



Sizlerin Türkiye Taşkömürü Kurumu'nu, Sendikamızı sonuna kadar savunacağınızdan şüphe duymuyoruz. Üzülmez Şubemiz, Sendikamız için her zaman itici bir güç olmuştur. Sizlere bir kez daha teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum".



Maden nezaretçilerini ziyaret eden GMİS Heyeti, maden işçilerine de tek tek teşekkür etti. GMİS Heyeti, TTK Üzülmez Müessesesi Müdürü Murat Köseoğlu ile Asma-Dilaver İşletme Müdürü Nejdet Birol'u ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu. - ZONGULDAK

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