GMİS yönetimi, Karadon Kilimli İşletmesi'nde madencileri ziyaret etti - Son Dakika

GMİS yönetimi, Karadon Kilimli İşletmesi'nde madencileri ziyaret etti

Yeşil; "Kıdem Tazminatı konusunda kapıyı -açık bırakmayacağız"

ZONGULDAK - Genel Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu, Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesi'nde çalışan madencileri ziyaret ederek kıdem tazminatı konusundaki gelişmeler hakkında bilgilendirdi, madencilerin bayramını kutladı.

Ziyarete; GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve şube yöneticileri katıldı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, pandemi süreci ve kıdem tazminatı ile ilgili gelişmeler hakkında madencileri bilgilendirdi ve Kurban Bayramlarını kutladı. Pandemi sayısında ciddi artışlar olduğunu ifade eden GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Pandeminin en yoğun olduğu zamanları yaşadık. Yalnız Türkiye'de sizin de takip ettiği gibi vaka sayısında artış oldu. Sizin bu konuda çok dikkatli olduğunuzu biliyorum. Önümüz bayram, bayramda da özellikle sosyal mesafeye ve kurallara uymanızı sizlerden rica ediyorum.Kıdem tazminatı 45 gün boyunca ülkemizin gündemini meşgul etti. Meşgul etmeye devam edecek gibi gözüküyor. Bizler Türk-İşimizin öncülüğünde yaptığımız toplantılarda mücadele kararları aldık. Yaptığımız çalışmalarda önce sosyal medyadan kıdem tazminatımıza yapılan saldırıya karşılık verdik. Sizler de destek verdiniz. 81 ilde il temsilcilerinin basın toplantılarıyla, basın açıklamalarıyla tepkimizi gösterdik ve Türk-İş Genel Başkanımız Ergün Atalay'ın dik duruşu ve destek veren sendikalar ve konfederasyonların da sayesinde şu an için kıdem tazminatı konusu rafa kaldırıldı. Ama henüz bitmiş değil arkadaşlar. Bizim her daim birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu göstermemiz lazım. Bu anlamda kapıyı açık bırakmamız lazım. Kıdem tazminatımızın kırmızı çizgimiz olduğunu, kıdem tazminatının geleceğimiz olduğunu, kıdem tazminatımızın oğlumuzun damatlığı, kızımızın gelinliği olduğunu kimse unutmasın. Kıdem tazminatı işçi sınıfının, emekçi sınıfının geleceğidir ve bunu korumak için bizler sendikalar olarak her daim arkasındayız. Sizler sahip çıktığınız sürece, sizler bize destek verdiğiniz sürece bu işin üstesinden hep beraber geleceğimizi bu sefer gördük, geçmişte de gördük, önümüzdeki dönemlerde de sizlerin sayesinde göreceğimize eminim. Türkiye'de 17 milyon işçi var. Bunların 2 milyonu örgütlü. Yaptığımız çalışmalar içerisinde 15 milyon örgütsüz işçi ve emekçi kardeşimize de ulaşmayı hedefledik ve bunu büyük ölçüde başardık" dedi.

Maden ve asker şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz

10 içinde 2 maden işçisini kazalar nedeniyle kaybettiklerini ifade eden Yeşil, "10 gün içinde 2 bölgemizde Kandilli ve Üzülmez'de iki arkadaşımız iş kazası sonucu vefat etti. Arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Yakın zamanda bir trafik kazasında hayatını kaybeden askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum. Hepinizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah hep beraber daha nice bayramları görürüz".

GMİS Yöneticileri, nezaretçileri, işletme yöneticilerini ve müessese yöneticilerini ziyaret ederek Kurban Bayramlarını kutladı.