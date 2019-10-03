GMİS yönetimi Rektör Çufalı'yı ziyaret etti
30 dakika önce
Genel Maden İşçileri Sendikası yönetimi BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:45 Kaynak: İHA
Genel Maden İşçileri Sendikası yönetimi BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı ziyaret etti.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya bir nezaket ziyaretinde bulundu.
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