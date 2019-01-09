Son Dakika Haberleri: Gmis Yönetimi Yeni Yöneticilere Başarı Diledi

Gmis Yönetimi Yeni Yöneticilere Başarı Diledi

1 saat önce

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma'yı makamında ziyaret etti.

Gmis Yönetimi Yeni Yöneticilere Başarı Diledi, System.String[]
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma'yı makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Genel Kurulu'nu yapan TES-İŞ Sendikası'nın Genel Başkanlığına seçilmelerinden dolayı Akma'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirten GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, yeni seçilen yöneticilere de başarı diledi. Ziyaret sırasında GMİS MTA Şube Başkanı Durmuş Kılıç, TES-İŞ Sendikası Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Aytemiz ve Ciner Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Duyak da hazır bulundu. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:18 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş Yeri Soyulan Esnaf, Hırsızın Gönderdiği Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı Sancaktepe'deki Terör Saldırısı Davasında Karar

Erkek Çocukları Öpüştüren Sosyal Medya Fenomeni, Kendini Savundu: Her Şey Kurguydu Tekirdağ'daki Faciada Ölen Aynı Aileden 8 Kişi, Gözyaşlarıyla Uğurlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 17:57:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gmis Yönetimi Yeni Yöneticilere Başarı Diledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]