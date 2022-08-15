Başkentte sağanak sonrası trafikte yoğunluk yaşandı - Son Dakika
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Başkentte sağanak sonrası trafikte yoğunluk yaşandı

15.08.2022 21:03
Başkentte sağanak sonrası trafikte yoğunluk yaşandı

GMK Bulvarı ile Anadolu Meydanı'nda yaşanan trafik yoğunluğu ANKARA - Başkentte sağanak sonrası trafikte yoğunluk yaşandı.

GMK Bulvarı ile Anadolu Meydanı'nda yaşanan trafik yoğunluğu ANKARA - Başkentte sağanak sonrası trafikte yoğunluk yaşandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte sağanak sonrası trafikte yoğunluk yaşandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentte sağanak sonrası trafikte yoğunluk yaşandı - Son Dakika
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