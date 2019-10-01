GMKA'dan medyasız tanıtım toplantısı

Balıkesir ve Çanakkale illerinde faaliyet gösteren Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2019 yılı mali destek programlarını tanıtmak için bir organizasyon düzenledi. Tanıtım organizasyonuna hiç bir basın mensubu davet edilmezken, ajansın 15 Milyon TL destekte bulunacağı kaydedildi.



2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından Balıkesir hizmet binasında gerçekleştirilen açılış toplantısı ile toplam bütçesi 15 Milyon TL olan "Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi" ve "İşletmelerde Stratejik Yapılanma" konulu Mali Destek Programları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Genel Sekreter Vekili Abdullah Güç'ün açılış konuşması yaptığı toplantıya yazılı yada görsel hiç bir medya grubu davet edilmezken, toplantının içeriği ile ilgili GMKA'nın kendi internet sitesi üzerinde yayınlandı. - BALIKESİR