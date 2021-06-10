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Operatör şirketi gençleri çevre dostu scooterlarla buluşturacak - Son Dakika

Operatör şirketi gençleri çevre dostu scooterlarla buluşturacak

10.06.2021 10:28
Operatör şirketi gençleri çevre dostu scooterlarla buluşturacak, System.String[]

Turkcell, gençlere özel geliştirdiği uygulaması GNÇ ile gençlere ayrıcalıklar sunmaya devam ettiğini açıkladı.

Turkcell, gençlere özel geliştirdiği uygulaması GNÇ ile gençlere ayrıcalıklar sunmaya devam ettiğini açıkladı. En son yapılan iş birliği ile 24 bin GNÇ'li gencin çevreci ulaşım anlayışını benimseyen yeni nesil scooter BinBin'i indirimli kullanma şansı yakalayacağı belirtildi.

Turkcell'in yaptığı açıklamaya göre çevreci ulaşım anlayışı ile hareket eden yeni nesil scooter BinBin ile yapılan iş birliği kapsamında 24 bin GNÇ kullanıcısı indirimli olarak sürüş yapabilecek. BinBin tarafından dağıtılacağı belirtilen 24 bin adet indirim kodu ile operatör fark etmeksizin tüm GNÇ kullanıcılarının ayda bir kez BinBin scooterların bulunan yerlerde istedikleri zaman indirimli scooter kullanabileceği açıklandı.

"GNÇ İLE GENÇLERİMİZE FARKLI FIRSATLAR SUNMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

GNÇ uygulaması ile sunulan fırsatların gençlerin yaşamında fark yaratan bir yaklaşımla hayata geçirildiğinin altını çizen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon şunları söyledi:

"GNÇ ile gençlere birçok alanda farklı fırsat ve yenilikler sunmak için çalışıyoruz. Benzersiz faydalarımızın eğlenceli ve pratik olmasının yanı sıra sürdürülebilir çevre prensiplerine de uygun olmasını da özellikle dikkat ediyoruz. Bu kapsamda BinBin ile yaptığımız iş birliğiyle gençlerimizin doğa dostu ulaşım aracıyla seyahat etmesine ve bu sayede karbon ayak izinin azaltmaya katkı sağlamalarına da vesile olmayı amaçlıyoruz. GNÇ ile gençlerimize özel çözümler sunmaya ve onları şaşırtmaya devam edeceğiz."

GNÇ İNDİRİM KODLARINI BİNBİN'DE KULLANMA

GNÇ ve BinBin uygulamaları indirilebileceği ve GNÇ uygulaması üzerinden BinBin indirim kodu alınabileceği söylendi. Alınan indirim kodu, BinBin uygulaması içerisindeki 'Hediyelerim' sekmesine girilerek indirimin aktif hale getirileceği ve 10 lira hediye ile ilk sürüş yapılabileceği ifade edildi.


Operatör şirketi gençleri çevre dostu scooterlarla buluşturacak

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ergenekon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Operatör şirketi gençleri çevre dostu scooterlarla buluşturacak - Son Dakika Ekonomi


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