Üye Girişi
GNÇ Star Müzik Yarışması'nda "GNÇ Star" Kardelen Erol oldu - Son Dakika

GNÇ Star Müzik Yarışması'nda "GNÇ Star" Kardelen Erol oldu

17.08.2021 14:43
GNÇ Star Müzik Yarışması'nda

Turkcell'in genç müzisyenlere destek olmak amacıyla düzenlediği GNÇ Star Müzik Yarışması'nda kazananlar belli oldu.

Turkcell'in genç müzisyenlere destek olmak amacıyla düzenlediği GNÇ Star Müzik Yarışması'nda kazananlar belli oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in bu sene ikincisini gerçekleştirdiği ve Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce müzik tutkunu gencin katıldığı GNÇ Star Müzik Yarışması'nın kazananları duyuruldu. GNÇ YouTube kanalında canlı yayın sunuculuğunu Bahar Özmen'in üstlendiği finalde, 1000'i aşkın adaydan gelen performans videolarını ünlü sanatçılar Fatma Turgut ve Gökhan Türkmen değerlendirdi.

Jüri değerlendirmesi sonucu bu yılın şampiyonu, "Sarı Gelin" şarkısı ile Kardelen Erol oldu. İkinciliği "Ben de Yoluma Giderim" isimli şarkı ile Hatice Sezen alırken, Burak Aydoğmuş, Çağatay Eskin ve Kerem Arca'dan oluşan "Kaba" isimli müzik grubu da kendi besteleri olan "Göztepe Işıklar" şarkısı ile üçüncü olmaya hak kazandı.

"Gençlerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine destek olmak en önemli vazifemiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, gençlerin yaşamlarına değer katacak dokunuşlarda bulunmak için önemli adımlar attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Turkcell'i olarak sadece teknolojiye değil, geleceğimiz olarak gördüğümüz gençlerimiz için de yatırımlarda bulunuyoruz. Eğitimden spora, sanattan girişimciliğe kadar birçok alanda gençlerimizin yanında olmayı ve kendi potansiyellerini keşfederek gerçekleştirmelerine destek olmayı en önemli vazifelerimizden biri olarak görüyoruz. Genç müzisyenlerimizin sanat yolcuğuna katkı sunmak amacıyla ilk olarak 2020 yılında düzenlediğimiz GNÇ Star Müzik Yarışması'nı bu sene de büyük bir ilgiyle tamamladık. Öncelikle Türkiye'nin dört bir yanından bu yarışmaya başvurarak eserlerini sergileme özgüvenini gösteren tüm genç müzisyenlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca binlerce eser arasından sıyrılarak ilk 10'a giren finalistlerimizi ve hünerleriyle büyük ödülü almaya hak kazanan gençlerimize de kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Fatma Turgut ve Gökhan Türkmen, ilk 10 finalistin performansını izledikten sonra yorumlarını izleyicilerle paylaştı. Sadece performansları yorumlamayan jüri üyeleri, bu meslekteki yolculuklarına dair anılarını ve ilham verecek hikayelerini genç müzisyenlerle paylaştı.

GNÇ Star Müzik Yarışması finalinde başarılı sanatçı Fatma Turgut sevilen şarkılarından "Bir Varmış Bir Yokmuş", "Ben Vardım" ve "Dünyalar Senin Olsun"u seslendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatma Turgut, GNÇ Star Müzik Yarışması ile ilgili olarak, "Her anı çok keyifli ve eğlenceliydi. Platformlarda bu tarz yarışmalar olmasını destekliyorum. Katılan yarışmacıları motive ediyor ve yüreklendiriyor. GNÇ Star Müzik Yarışması'na katılan herkese sevgilerimi iletiyorum ve GNÇ ailesine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gökhan Türkmen ise sevilen şarkılarından "Çürük", "Mavi" ve "Falan Filan"ı canlı yayında izleyicilerle paylaştı. Türkmen de "Dereceye girmek değil, cesareti gösterip yarışıyor olmak çok değerli. Buradaki tüm yarışmacı arkadaşlarımız tüm özgüvenleriyle ve titizlikleriyle performanslarını sergilediler. Hepsinin yolu açık olsun, tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Alem FM'in medya sponsorluğunu üstlendiği yarışma sonucunda birinciliği kazanan Kardelen Erol, 50 bin TL'lik ödülün yanı sıra bir jüri üyesi ile düet yapma hakkına sahip oldu.

Yarışmayı ikinci olarak tamamlayan Hatice Sezen ise 30 bin TL ve üçüncü olan "Kaba" isimli müzik grubu 20 bin TL'lik para ödülü kazandı.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Fatma Turgut, Müzik, Star, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GNÇ Star Müzik Yarışması'nda 'GNÇ Star' Kardelen Erol oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında konuşan Mustafa Ceceli: Zamanla bunu da aşar 15:16 Tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında konuşan Mustafa Ceceli: Zamanla bunu da aşar Afgan gazeteci, Pentagon Sözcüsü'ne gözyaşları içinde sordu: Cumhurbaşkanım nerede? 15:08 Afgan gazeteci, Pentagon Sözcüsü'ne gözyaşları içinde sordu: Cumhurbaşkanım nerede? Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan resmen Ozan'ı istedi 14:51 Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan resmen Ozan'ı istedi
17 Ağustos Mezarlığında üzen detay! Depremde hayatını kaybeden aileden 9 kişinin mezarı yan yana, hepsinin ölüm tarihi aynı 14:25 17 Ağustos Mezarlığında üzen detay! Depremde hayatını kaybeden aileden 9 kişinin mezarı yan yana, hepsinin ölüm tarihi aynı Alpaslan'ın deparı eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı: Benim peşimden böyle koşmadın 14:05 Alpaslan'ın deparı eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı: Benim peşimden böyle koşmadın Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi 13:55 Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi
Almanya, 135 kişilik gönderdiği uçakla Afganistan'dan yalnızca 7 kişiyi tahliye etti 12:58 Almanya, 135 kişilik gönderdiği uçakla Afganistan'dan yalnızca 7 kişiyi tahliye etti Kötü kokuya dayanamayan komşular gerçeği ortaya çıkardı! Profesörün çürümüş cesedini evde buldular 12:33 Kötü kokuya dayanamayan komşular gerçeği ortaya çıkardı! Profesörün çürümüş cesedini evde buldular

Son Dakika Haberleri
15:16 Tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında konuşan Mustafa Ceceli: Zamanla bunu da aşar
15:14 Kerem'e şiddet uygulayan Marcao, G.Saray'ın bugünkü antrenmanında yer almadı
15:07 Afgan gazeteci, Pentagon Sözcüsü'ne gözyaşları içinde sordu: Cumhurbaşkanım nerede?
14:51 Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan resmen Ozan'ı istedi
14:25 Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı
14:24 17 Ağustos Mezarlığında üzen detay! Depremde hayatını kaybeden aileden 9 kişinin mezarı yan yana, hepsinin ölüm tarihi aynı
14:04 Alpaslan'ın deparı eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı: Benim peşimden böyle koşmadın
13:57 Eski eşine yüklü miktarda nafaka ödeyen Serdar Ortaç isyan etti: Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor
13:54 Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi
13:35 Fenerbahçe'den manidar paylaşım! Marcao'nun Kerem'e saldırmasını, Sosa ve Arda üzerinden eleştirdi
Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı         
15:17
Kerem'e şiddet uygulayan Marcao, G.Saray'ın bugünkü antrenmanında yer almadı Kerem'e şiddet uygulayan Marcao, G.Saray'ın bugünkü antrenmanında yer almadı         
15:14
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a, afet tecrübesi olan Dereli Kaymakamı atandı Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a, afet tecrübesi olan Dereli Kaymakamı atandı         
15:04
Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı         
14:26
Gölcük Depremi'nin 22'nci yıldönümünde tüyler ürperten sosyal deney! Caddede o cümle yankılandı: Sesimi duyan var mı? Gölcük Depremi'nin 22'nci yıldönümünde tüyler ürperten sosyal deney! Caddede o cümle yankılandı: Sesimi duyan var mı?         
14:16
Eski eşine yüklü miktarda nafaka ödeyen Serdar Ortaç isyan etti: Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor Eski eşine yüklü miktarda nafaka ödeyen Serdar Ortaç isyan etti: Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor         
13:58
Fenerbahçe'den manidar paylaşım! Marcao'nun Kerem'e saldırmasını, Sosa ve Arda üzerinden eleştirdi Fenerbahçe'den manidar paylaşım! Marcao'nun Kerem'e saldırmasını, Sosa ve Arda üzerinden eleştirdi         
13:35
Köylüler ihbar etti, jandarma harekete geçti! Genç adam silahla başından vurulmuş halde bulundu Köylüler ihbar etti, jandarma harekete geçti! Genç adam silahla başından vurulmuş halde bulundu         
12:45
Severek evlendiği kocasını öldüren Rümeysa: Bana köle hayatı yaşattı Severek evlendiği kocasını öldüren Rümeysa: Bana köle hayatı yaşattı         
12:32
Rıdvan Dilmen'den farklı Marcao yorumu: Duygusal bakmayalım, bence affedilmeli Rıdvan Dilmen'den farklı Marcao yorumu: Duygusal bakmayalım, bence affedilmeli         
12:21
Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı         
12:07
Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı         
11:42
Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı         
10:10
Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı         
08:42
16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı         
07:58
Billur Kalkavan'a Billur Kalkavan'a "En ilginç nerede cinsel ilişkiye girdiniz?" sorusu soruldu! Açık açık yanıt verdi         
22:09
Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2021 15:30:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GNÇ Star Müzik Yarışması'nda "GNÇ Star" Kardelen Erol oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement