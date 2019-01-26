Son Dakika Haberleri: Gnçytnk ile Dijital Dünyaya Yön Verecek Gençler Aranıyor

Gnçytnk ile Dijital Dünyaya Yön Verecek Gençler Aranıyor

56 dakika önce

Turkcell'in, geleceğin dijital dünyasını şekillendirecek yeni nesil yetenekleri hedefleyen GNÇYTNK programının yeni dönemi için başvurular başladı.

Gnçytnk ile Dijital Dünyaya Yön Verecek Gençler Aranıyor, System.String[]
Turkcell'in, geleceğin dijital dünyasını şekillendirecek yeni nesil yetenekleri hedefleyen GNÇYTNK programının yeni dönemi için başvurular başladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin genç nüfus potansiyelini Turkcell aracılığıyla dijital dünyaya taşıyan GNÇYTNK programı, yetenekli ve başarılı gençler için kaçırılmayacak bir kariyer fırsatı sunuyor. Dördüncü dönem başvuruları 18 Şubat'a kadar Turkcell web adresinden, Instagram hesabı trkcllgncytnk, BiP Chatbot kanalı GNÇYTNK BiP servisi ile kariyer.net ve Linkedin ilanlarından yapılabilecek.

Program kapsamında mobil platformların yanı sıra oyunlaştırma ve video mülakat gibi yöntemlerle başvuru, seçme ve işe alım süreçleri gerçekleştiriliyor. Genç yetenekler, başvuru ve seçme süreçlerinin ardından Eylül 2019'da işe başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell İnsan Kaynakları Direktörü Hasan Kaya, Türk mühendisler tarafından üretilen yerli ve milli uygulamalarla teknoloji ihracına başlayarak Türkiye'ye değer kattıklarını belirterek, "Turkcell'in bugün geldiği noktadaki en büyük başarı ve pay çalışanlarımıza ait. Bu bilinçten hareketle gençlerimize yani geleceğimize yatırım hedefimizden asla vazgeçmiyoruz.

Yeni dünyada dijital dünyaya doğan gençlerimizin sahip olduğu perspektif bizim için son derece kıymetli. Bu program sayesinde şirketimiz bir yandan gençlerin sahip olduğu vizyondan faydalanırken gençlerimiz de hayalini kurdukları iş ortamına kavuşmuş oluyor. Bugüne kadar yüzlerce gencimizi istihdam ettiğimiz GNÇYTNK ile ülkemizin genç istihdamına katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:57 Kaynak: AA

Genç, Türkiye, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık Müjdeyi Verdi! Türkiye'nin Yerli ve Milli Temizlik Ürünü BORON Piyasada Türkiye'nin 'Bor'undan Türkiye'nin Temizlik Ürünü; Boron

Rusya'dan Türkiye ile Suriye Arasında İmzalanan Adana Mutabakatı ile İlgili Dikkat Çeken Çıkış Ünlü Şarkıcı Hadise, Beğendiği 10 Milyon Liralık Evi Alabilmek İçin Lüks Evini Satışa Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 10:53:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gnçytnk ile Dijital Dünyaya Yön Verecek Gençler Aranıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]