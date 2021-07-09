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Dijital operatörde yapay zeka ile işe alım süreci - Son Dakika

Dijital operatörde yapay zeka ile işe alım süreci

09.07.2021 09:44
Dijital operatörde yapay zeka ile işe alım süreci, System.String[]

Turkcell'in gençlerin daha iyi bir geleceğe sahip olması hedefiyle yola çıktığı yeni mezun işe alım programı GNÇYTNK'in 2021 yılı işe alım süreçleri tamamlandı.

Turkcell'in gençlerin daha iyi bir geleceğe sahip olması hedefiyle yola çıktığı yeni mezun işe alım programı GNÇYTNK'in 2021 yılı işe alım süreçleri tamamlandı. Yetenek programını başarıyla tamamlayan 150 gencin iş hayatına Turkcell'de adım atacağı programın video mülakat aşamasında yaklaşık 2 bin adayın değerlendirmesinde yapay zeka algoritması kullanıldı. Program sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi de yapay zeka aracılığıyla yapıldı.

Turkcell'in bu yıl altıncısı düzenlenen ve gençlere tam zamanlı çalışma fırsatı sunan GNÇYTNK sürecinde sona gelindi. Bir ayda 66 binden fazla başvuruyla yeni bir katılım rekorunun kırıldığı programda, 150 genç yetenek çalışma hakkı kazandı.

Süreç kapsamında video mülakat aşamasında yaklaşık 2 bin adayın değerlendirilmesinde yapay zeka kullanıldı. Sonuçları yapay zeka algoritması tarafından değerlendirilen bin 603 aday, video mülakat süreçlerine dahil oldu. Bu adaylar arasından birebir mülakatlarla belirlenen 866 adaydan 465'i de departman mülakatları aşamasına geçmeye hak kazandı. Programın son değerlendirme aşamasını da başarıyla geçen 150 genç yetenek, iş hayatına ilk adımlarını Turkcell'de atma şansına sahip oldu. Operatörün fırsat eşitliği politikası gereği işe alınan gençlerin yüzde 52'sini kadınlar, programa dahil olan kişilerden 120'sini de mühendislik bölümü mezunları oluşturuyor.

YAPAY ZEKA ARADI, İŞ TEKLİFİ YAPTI

Bu sene diğer GNÇYTNK programlarından farklı olarak mülakat ve iş teklifi süreçlerinde adaylar birçok yenilikle karşılaştı. Değerlendirme süreçlerine dahil olan adaylar insan kaynakları mülakatlarında inovatif düşünme yöntemleriyle kendilerini gösterme şansı yakaladı.

Dikkat çeken başka bir yenilik ise adaylara yapılan iş teklifi sürecinde yaşandı. Yetenek adaylarına yapılacak iş teklifi aramaları, IVR sistemi (Çağrı Merkezi Otomatik Arama Sistemi) üzerinden yapay zeka sesi ile yapıldı. İnsan Kaynakları uzmanları tarafından hazırlanan teklif metni şablonları ile tüm adaylar için hazırlanan teklif içeriği kullanılarak her adaya özel teklif metni otomasyon ile yeniden üretildi. Kişiye özel metinler, Turkcell Yapay Zeka ekibi tarafından geliştirilen TTS (text to speech) servisi kullanılarak bir ses kaydına dönüştürüldü. IVR araması üzerinden erişilen tüm adayları, "Turkcell İnsan Kaynakları ekibinden arıyorum" şeklinde bilgilendirmeye başlayan yapay zeka sesi, gerçek bir konuşmanın tüm sıcaklığını yapay zeka teknolojisi ile adaylara ulaştırdı. Teklif metnini dinleyen adayların iş teklifine yanıtları tuşlama ile alındı, yapay zeka sesi ise dileyen adayları da taleplerine göre İnsan Kaynakları uzmanlarına aktardı.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ"

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, programla ilgili, "Ülkemizin genç yeteneklerini bulmak ve onlara kapılarımızı açmak için yıllardır devam ettirdiğimiz GNÇYTNK programını önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Gençleri önemsiyoruz, teknolojide öncü ülkeler arasına onların vizyonları ve enerjileriyle gireceğimize inanıyor, her fırsatta yenilikçi teknolojilerimizle yeni bakış açıları kazanmalarına yardımcı oluyoruz. Örneğin bu yıl ilk kez işe alım tekliflerine yapay zekayı dahil ettik. Program kapsamında Türkiye'de ilk defa bir şirket, çalışanlarını yapay zeka algoritmasıyla değerlendirdi ve seçti. Böylelikle Turkcell'in teknolojide öncü olma misyonunu bu programa da entegre etmiş olduk. Türkiye'nin geleceği için gençlerimize yönelik yatırımlara hız kesmeden devam ediyoruz" diye konuştu.

SINIRSIZ YETENEK PROGRAMINDA DA KULLANILDI

Yapay zeka, operatörün bir diğer işe alım programı 'Sınırsız Yetenek' kapsamında da kullanıldı. Sınırsız Yetenek programıyla 10 bin 10 üniversite öğrencisi ve yeni mezun gence seçtikleri bölümlerde deneyim kazanma imkanı sunuldu. Programın başvuru sürecinden aday değerlendirme ve seçim aşamasına kadarki tüm süreçler operatörün teknolojik altyapısı sayesinde yapay zeka robotları ile değerlendirildi. 10 hafta boyunca her hafta bin bir gencin katıldığı programda, haftanın 6 günü çeşitli eğitimlerden, proje sunumlarına kadar her adım online ortamda gerçekleştirildi. Sınırsız Yetenek programıyla, Türkiye'de ilk defa 10 bin 10 genç bir şirket bünyesindeki çalışma ortamını deneyimledi. Bu sayede gençler kariyerlerine ilk adımı atıp, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürdü. Uzaktan erişimle ve online olarak hayata geçirilen programda başarılı olan katılımcılar çalışma fırsatına sahip oldu.


Dijital operatörde yapay zeka ile işe alım süreci
Dijital operatörde yapay zeka ile işe alım süreci

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Yapay Zeka, İstihdam, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dijital operatörde yapay zeka ile işe alım süreci - Son Dakika Ekonomi


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