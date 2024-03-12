Gnosis Chain, blob işlemleriyle dapp\'lerin ölçeklenme potansiyelini artırıyor

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Ethereum ekosisteminin önemli yan zincirlerinden biri olan Gnosis Chain, blob işlemlerini etkinleştirerek dapp'lerin ölçeklenme potansiyelini artırıyor.

Ethereum'un Dencun Yükseltmesi Öncesinde Gnosis Chain'de Büyük Yenilik

Gnosis Chain'de, Ethereum'un yakında gerçekleşecek olan Dencun güncellemesi öncesi bir yenilik hayata geçirildi. Geliştiriciler, yan zincirde yeni bir özellik olarak tip 3 blob işlemlerini devreye alarak dapp'lerin ölçeklenmesine katkıda bulundular. Bu hamleyle, dapp'ler artık Gnosis Chain üzerinde daha fazla verimlilik ve genişleme potansiyeli bulabilecek.

İlk olarak Blob.Fm platformu, bu yeni blob işlemlerinden yararlanarak ağ üzerinde yeni kullanım alanları sundu. Gnosis Chain, daha önce xDai Chain adıyla bilinirken, Ethereum'un yan zinciri olarak faaliyet göstermeye başladı ve GnosisDAO'nun yönetimi altında bulunuyor. Balancer, Spark, Aave, Aura gibi önemli dapp'lere ev sahipliği yapmasıyla tanınan zincirin toplam değeri 320 milyon doları aşmış durumda.

Gnosis Chain'in kurucu ortağı Stefan George, "Dencun aktif hale geldi. Artık Gnosis Chain üzerinde blobları kullanarak ölçeklendirme yapabilir veya Blob.fm aracılığıyla eğlenceli görseller paylaşabilirsiniz." Dedi.

EIP-4844 olarak da bilinen ve protodanksharding teknolojisini temel alan bu yenilik, Ethereum ana ağındaki Dencun güncellemesiyle birlikte yarın, epoch 269568 sırasında devreye alınacak. Blob işlemleri, Ethereum altyapısını değiştirmeden veri erişilebilirliğini artırarak, Katman 2 çözümlerinde daha ekonomik işlem maliyetleri sunacak. Bu sayede, merkezi olmayan uygulamaların Katman 2 kullanıcıları için hem maliyet açısından hem de erişim kolaylığı açısından daha cazip hale gelmesi hedefleniyor.