Go-kart aracına bisiklet gidonu ve tekeri takıp trafiğe çıktı - Son Dakika

Go-kart aracına bisiklet gidonu ve tekeri takıp trafiğe çıktı

Antalya caddelerinde tur attı, görenler şaşkına döndü

ANTALYA - Antalya'da bir genç go-kart aracını bisiklet gidonu ve tekeri takarak trafikte seyretmesi ilginç anlar oluşturdu.

Kepez ilçesinde bir genç, go-kart aracının, ön bölümüne dev bisiklet tekeri ve gidonu monte etti. Bu şekilde trafiğe çıkan genci, bir başka motosiklet sürücüsü cep telefonu ile görüntüledi. Görüntüyü çeken kişi, 'Ver gazı ver, dayı ver gazı ver dayı' diyerek seyir halinde genci an be an kayda aldı. Gözünde güneş gözlüğü de bulunan gencin, ilginç aracıyla tehlikeye aldırmadan bir sağa bir sola gittiği anlar yer aldı. Gencin, karşı şeride dahi geçip ilginç aracını bir sağa bir sola kaydırdığı görüldü.

Normalde 4 küçük teker ve direksiyonu içeride olacak şekilde tasarlanan go-kart araçlarının özel pistlerde kullanılıyor.