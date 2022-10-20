Go¨nu¨l Dagˆı 73. Bo¨lu¨m 2. Fragmanı - Son Dakika
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Go¨nu¨l Dagˆı 73. Bo¨lu¨m 2. Fragmanı

20.10.2022 09:43

Gönül Dağı, bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatıyor.

Gönül Dağı, bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatıyor. Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtan Gönül Dağı her cumartesi #TRT1'de!

Ülkemizin çok önemli sorunlarına parmak basarak, sevgi, saygı, hoşgörü ve geleneksel değerlerimizle harmanlanmış samimi senaryosu ile izleyicileri hem duygulandıran hem de yüzlerinden tebessümü eksik etmeyen Gönül Dağı, üçüncü sezonda da gençleri girişimcilik konusunda motive etmeye ve onlara rehberlik etmeye devam edecek.

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Sait Seçkin, Güliz Aybay, Öznur Yağcı, Hande Nur Tekin ve Sevilay Gültekin rol alıyor.

Bozkırda bir Anadolu masalı #GönülDağı her cumartesi #TRT1'de!

Gönül Dağı Resmi Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/gonuldagitrt/

Gönül Dağı Resmi Twitter Sayfası: https://twitter.com/gonuldagitrt/

Gönül Dağı Resmi Instagram Sayfası: https://www.instagram.com/gonuldagitrt/

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TRT 1 Resmi Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/TRT1/

TRT 1 Resmi Twitter Sayfası: https://twitter.com/trt1/

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Kaynak: DailyMotion.com
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Toros Dağları, Facebook, Twitter, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Go¨nu¨l Dagˆı 73. Bo¨lu¨m 2. Fragmanı - Son Dakika

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