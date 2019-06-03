"Go¨nu¨llere dokunmaya, yu¨zleri gu¨ldu¨rmeye talibiz"

AK Parti
Genel Bas¸kan Yardımcısı C¸igˆdem Karaaslan, "Asırlardır bayramların ic¸inde gizlenen ruhla hareket etmiş, bu ruhun geregˆini yerine getirmis¸ bir medeniyetin temsilcileri olarak bu bayramda da go¨nu¨llere dokunmaya, yu¨zleri gu¨ldu¨rmeye, sevinc¸leri c¸ogˆaltmaya, acıları dindirmeye talibiz." ifadesini kullandı.
Karaaslan, Ramazan Bayramı
dolayısıyla yayımladığı mesajda, ramazana veda etmenin hüznünü, bayrama kavus¸manın mutlulugˆunu yas¸adıklarını belirtti.
Bayramlarda yardımlas¸ma ve dayanışma duygularının zirveye ulas¸tıgˆını anımsatan Karaaslan, şunları belirtti:
"Bayramlar kalplerin birleştiği, sevgi ve muhabbetin paylas¸ıldıgˆı, birlik ve beraberligˆimizin daha da gu¨c¸lendigˆi bir fırsat ve çok özel günlerdir. Bizleri kırgınlıkların unutulduğu, küslüklerin telafi edildiği, dostlukların tazelendiği, kucaklaşmanın arttığı Ramazan Bayramı'na ulaştıran yüce Mevla'ma sonsuz hamd ediyorum.
Asırlardır bayramların ic¸inde gizlenen ruhla hareket etmiş, bu ruhun geregˆini yerine getirmis¸ bir medeniyetin temsilcileri olarak bu bayramda da go¨nu¨llere dokunmaya, yu¨zleri gu¨ldu¨rmeye, sevinc¸leri c¸ogˆaltmaya, acıları dindirmeye talibiz. Ramazan Bayramı vesilesiyle, du¨nyanın c¸es¸itli yerlerinde masum insanları hedef alan acıların son bulmasını, gözyaşlarının dinmesini, bo¨lgemizde ve mazlum cogˆrafyalarda huzur ve esenligˆin hakim olmasını temenni ediyorum."
Yurt içinde ve sınırların ötesinde halkın huzur ve güvenliği için canla başla mücadele eden Türk askerlerine başarı dileyen Karaaslan, "Bayram vesilesiyle ailelerine, sevdiklerine kavuşmak için yollara çıkan tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar dileklerimi iletiyor, milletçe ağız tadıyla bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum. Aziz milletimizin ve I·slam aleminin Ramazan Bayramı'nı en ic¸ten dileklerimle kutluyor, bayramın go¨nu¨l s¸ehirlerimize de tesir etmesini yu¨ce Rabb'imden niyaz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.