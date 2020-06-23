'Go Turkey' ile 'Filming In Turkey'e, Altın Örümcek ödülü - Son Dakika

'Go Turkey' ile 'Filming In Turkey'e, Altın Örümcek ödülü
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın 'Go Turkey' ile 'Filming in Turkey' internet siteleri Altın Örümcek Ödülleri'nde en iyi internet sitesi ödüllerine layık görüldü.
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın 'Go Turkey' ile 'Filming in Turkey' internet siteleri Altın Örümcek Ödülleri'nde en iyi internet sitesi ödüllerine layık görüldü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2002 yılından günümüze düzenli olarak gerçekleştirilen Altın Örümcek Ödülleri'nde bu yıl farklı kategorilerde 246 proje finalist olarak belirlendi. Finale kalan 246 proje için 18 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında yapılan halk oylamasında toplamda 577 bin 284 oy kullanıldı. Türkiye'nin dijital mecralarda uluslararası tanıtımını yapan 'Go Turkey' internet sitesi bu yıl 18'incisi düzenlenen Altın Örümcek İnternet Ödülleri'nde 'Kamu Kurumları' dalında 'En İyi İnternet Sitesi' seçildi. Türkiye ile dünya sinema endüstrisi arasında bir köprü vazifesi üstlenen 'Filming in Turkey' internet sitesi ise yine aynı kategoride ikincilik ödülüne layık görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:23 Kaynak: DHA
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