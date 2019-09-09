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Goalball Kadın Milli Takımı, İspanya'da şampiyon oldu

1 saat önce

Maça hızlı başlayan milli takım ilk dakikalarda Sevda Altunoluk ile bulduğu gollerle skoru 3-0'a taşıdı.

Goalball Kadın Milli Takımı, İspanya'da şampiyon oldu, System.String[]

Maça hızlı başlayan milli takım ilk dakikalarda Sevda Altunoluk ile bulduğu gollerle skoru 3-0'a taşıdı. İlk yarının geri kalanında Rusya ayakta kalmaya çalışsa da milliler 2 gol daha bularak ilk yarının bitimine 5 dakika kala skoru 5-0 yaptı. Kalan dakikalarda Rusya 1 gol bulurken, ay-yıldızlılar Seda Yıldız'la rakip fileleri sarsarak skoru 7-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.


Maçın ikinci yarısı hızlı başladı. Rusya ilk topta golü buldu, ardından milliler cevap verdi: 8-2. Ardından kontrolü tekrar ele alan milli takım skoru 12-3 yaptı. Maçın bitimine 9 dakika kala skoru 13-3'e getiren milli takım teknik üstünlükle finali kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Seda Yıldız, Rusya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:25 
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