Goalball Kadın Milli Takımı Kayseri'de kamp yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Goalball Kadın Milli Takımı Kayseri'de kamp yapıyor - Son Dakika Spor

Goalball Kadın Milli Takımı Kayseri'de kamp yapıyor

6 saat önce

Ekim ayında katıldıkları Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan Goalball Kadın Milli Takımı Kayseri'de kamp yapıyor.

Goalball Kadın Milli Takımı Kayseri'de kamp yapıyor, System.String[]

Ekim ayında katıldıkları Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan Goalball Kadın Milli Takımı Kayseri'de kamp yapıyor.


2020 Tokyo Olimpiyatları için hazırlıklarını başlatan GoalBall Kadın Milli Takımı, Kayseri'de kuvvet kampıyla hazırlıklarını sürdürüyor.


21-28 Aralık 2019 tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak olan kuvvet kampında çeşitli ölçümlerle sporcuların eksiklikleri giderilmesi amaçlanıyor.


2020 Tokyo Olimpiyatlarında da ülkemizi başarıyla temsil etmek istediklerini belirten Goalball Kadın Milli Takım Antrenörü Yıldırım Güçlü, Kayseri'deki hazırlık kampında sporcuların eksiklerini kuvvet antrenmanlarıyla gidermek istediklerini belirtti. Ayrıca Kayseri'deki kamp sonrasında Finlandiya'da yapılacak olan Uluslararası müsabakaya katılacaklarını söyledi. - KAYSERİ

Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:57 Kaynak: İHA
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