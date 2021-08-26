Üye Girişi
Goalball Kadın Milli Takımı'ndan 2'de 2 - Son Dakika

Goalball Kadın Milli Takımı'ndan 2'de 2

26.08.2021 09:52
Goalball Kadın Milli Takımı'ndan 2'de 2, System.String[]

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Goalball Kadın Milli Takımı, D Grubu ikinci maçında Mısır'ı 12-2 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Goalball Kadın Milli Takımı, D Grubu ikinci maçında Mısır'ı 12-2 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Goalball Kadın Milli Takımı, D Grubu ikinci müsabakasında Mısır ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini 12-2 sayı farkıyla mağlup etti ve ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Milli Takım, grubun 3. müsabakasında cumartesi günü saat 14.30'da Brezilya ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Mısır, Tokyo, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Goalball Kadın Milli Takımı'ndan 2'de 2 - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor 11:17 Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu 11:10 İki otel işletmecisi birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım 11:02 Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım
10:50 "Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor 10:31 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor 1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek 10:10 1,5 milyon memura müjde! Sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek
261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu 09:52 261 terör örgütü üyesinin cesetleri Bitlis'te bulundu Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros'unda da içinde olduğu helikopter kontrolden çıkarak düştü 08:23 Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros'unda da içinde olduğu helikopter kontrolden çıkarak düştü

Son Dakika Haberleri
11:25 5 gündür art arda düşüşünü sürdüren dolar, 8,37'den işlem görüyor
11:17 Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı
11:17 Gram altının fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
11:07 ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi
11:01 Zavallı köpeğin üstüne kaynar su döken cani güvenlikten ilginç ifade: Korktuğum için yaptım
10:54 Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere
10:50 "Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı
10:37 Afganistan'daki Türk askerleri 11.45'te Ankara'da olacak
10:31 30 milyar liralık borç yapılandırıldı! Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor
10:19 Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş
5 gündür art arda düşüşünü sürdüren dolar, 8,37'den işlem görüyor 5 gündür art arda düşüşünü sürdüren dolar, 8,37'den işlem görüyor         
11:25
Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı         
11:17
ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi         
11:08
Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere         
10:54
Kocasını öldüren 2 çocuk annesi kadının 1,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı Kocasını öldüren 2 çocuk annesi kadının 1,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı         
10:48
Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden kadının enfeksiyon nedeniyle organları iflas etmiş         
10:20
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı         
10:04
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı         
08:51
Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de         
01:01
Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler         
22:17
Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
22:04
"Babamın yanında rahatsız oluyorum" diyen Khabib Nurmagomedov, ring kızlarına fena çattı: Faydasızlar         
20:47
Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
18:56
Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız         
17:05
Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar         
17:02
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi         
15:02
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 11:29:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Goalball Kadın Milli Takımı'ndan 2'de 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement