Goalball Kadın Milli Takımından Karaman Valisi Işık'a ziyaret - Son Dakika

Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ve 2021 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları öncesinde Karaman'da hazırlık kampına giren Goalball Kadın Milli Takımı antrenör ve oyuncuları, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'in de eşlik ettiği ziyarette kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür eden Sayyıdan, ziyarette federasyonun çalışmaları ve sportif faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Goalball takım sporu hakkında bir süre sohbet eden Vali Işık, 2021 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'na katılacak olan Goalball Milli Takımımızın ülkemizi başarıyla temsil edeceğine olan inancını belirterek Sayyıdan, Goalball Kadın Milli Takım oyuncuları ve antrenörlerine ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.