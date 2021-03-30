Goalball Milli Takımı Manavgat'ta kampta - Son Dakika

Goalball Milli Takımı Manavgat'ta kampta

30.03.2021 11:38
Goalball Milli Takımı Manavgat'ta kampta, System.String[]

5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak olan 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlanmak amacıyla Antalya'nın Manavgat ilçesinde kampa girdi.

GOALBALL Türkiye Kadın Milli Takımı, 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak olan 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlanmak amacıyla Antalya'nın Manavgat ilçesinde kampa girdi. Milli Takımı Antrenörü Gültekin Karasu, "Bütün hedefimiz şampiyonluk. Olimpiyatlarda favorilerden bir tanesi biziz" dedi.

Japonya'nın Tokyo kentinde 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak olan Paralimpik Oyunları'na hazırlanan Goalball Türkiye Kadın Milli Takımı, 2016 yılında Rio'da elde ettikleri olimpiyat şampiyonluğu unvanını korumak için hazırlıklarını sürdürüyor. Manavgat'ta 13 Nisan'a kadar devam edecek kampta sporcular, sabah Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda teknik ve taktik, öğleden sonra da özel bir spor merkezinde kondisyon çalışması olmak günde 2 antrenman yapıyor.

"OLİMPİYATLARDA FAVORİLERDEN BİR TANESİ BİZİZ"13 Nisan'a kadar kampın devam edeceğini belirten Goalball Türkiye Kadın Milli Takımı Antrenörü Gültekin Karasu, "Milli takımımız bu yıl Tokyo'da düzenlenecek Paralimpik Olimpiyat Oyunları'na katılmak için kamp sürecinden geçiyor. Her ay bir ilimizde kamp yapıyoruz, bu ay da Manavgat'ta kampımızı sürdürüyoruz" dedi.Rio Paralimpik Oyunları'nın şampiyonu olarak unvanlarını Tokyo'da da korumak istediklerini ifade eden Karasu, "Bütün hedefimiz şampiyonluk. Olimpiyatlarda favorilerden bir tanesi biziz. Geçen paralimpik olimpiyat oyunlarının şampiyonuyuz. Geçen yıllarda Avrupa şampiyonu olduk, dünya ikinciliğini aldık. Bizden başka Rusya, ev sahibi Japonya, İsrail, Brezilya, Kanada da favori. Favori çok, çünkü bu oyunlara herkes katılamıyor, dünya genelinde elemeleri geçebilen sadece 10 takım katılabiliyor. Bu 10 takımın her biri de birbirinden güçlü. Ama biz kendi adımıza favoriyiz" diye konuştu."BAYRAĞIMIZI GÖNDERDE DALGALANDIRACAĞIZ"Goalball Türkiye Kadın Milli Takımı sporcularından Reyhan Yılmaz, Tokyo'da şampiyon olmak için çok çalıştıklarını belirterek, "Hem teknik heyetimiz hem de antrenörlerimiz çok iyi, çok emek veriyoruz, inşallah bu emeğimizin karşılığını olimpiyatlarda İstiklal Marşı'mızı okutarak, bayrağımızı dalgalandırarak alacağız" dedi.Milli sporculardan Kader Çelik, daha önce 2019'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğu yaşadığını ifade ederek, "Olimpiyatlarda daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz. Olimpiyatlarda şampiyonluğu hedefliyoruz. Yine altın madalyayı biz alacağız ve yine bayrağımızı gönderde dalgalandıracağız. Bu bizim ve milletimiz için gurur verici bir şey. İki olimpiyat şampiyonluğu yaşamak istiyoruz. Hedefimiz için çalışıyoruz, inşallah hedefimize ulaşacağız" diye konuştu."HEDEFİMİZ BÜYÜK AMA BAŞARILAMAZ DEĞİL"

10 yıl goalball oynadığını ve son 4 yıldır da milli takımda ter döktüğünü belirten Şeydanur Kaplan da, "İlk turnuvama 2017 yılında Finlandiya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda katıldım, orada ikinci olmuştuk. 2018 Dünya Şampiyonası'nda da ikinci olduk ve olimpiyatlara kota aldık. Şu anda da 2021 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları için çalışıyoruz. Sıkı çalışıyoruz, hedefimiz büyük ama başarılamaz değil. Biz çok iyi çalışıyoruz. Zaten 2016 Rio Olimpiyatları'nda şampiyon olan bir takımın sporcularıyız, bu yüzden de hedefimiz için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Goalball Milli Takımı Manavgat'ta kampta
Goalball Milli Takımı Manavgat'ta kampta
Goalball Milli Takımı Manavgat'ta kampta
Goalball Milli Takımı Manavgat'ta kampta
Goalball Milli Takımı Manavgat'ta kampta
Goalball Milli Takımı Manavgat'ta kampta
Goalball Milli Takımı Manavgat'ta kampta

Manavgat, Antalya, Tokyo, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Goalball Milli Takımı Manavgat'ta kampta - Son Dakika Spor


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