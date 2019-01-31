Göbeğindeki 20 Santimetre Çapındaki Fıtıktan Adana'da Kurtuldu

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1,8 Milyon Lira Gelir Elde Eden Fuhuş Çetesinin Mal Varlıklarına El Konuldu

Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu