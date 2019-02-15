Göbeğinden Dışkı Sızan Bebek Cerrahi Müdahale ile Sağlığına Kavuştu
1 saat önce
Osmaniye'de göbek deliğinden dışkı sızdığı tespit edilen 24 günlük bebek, ameliyatla sağlığına kavuştu.
Osmaniye
'de göbek deliğinden dışkı sızdığı tespit edilen 24 günlük bebek, ameliyatla sağlığına kavuştu.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Osmaniye Devlet Hastanesi
Çocuk Cerrahi Kliniğine 24 günlük bebeğin göbeğinden gaita gelmesi şikayeti ile başvurulduğu bildirildi.
Yapılan muayene sonrası hastanın göbeğinden gaita geldiğinin tesbit edildiği ve bebeğin rahatsızlığına konjenital bir durum olarak omfalo mezenter kanal anomalisi teşhisi konulduğu ifade edilen açıklamada, Çocuk Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Servet Öcal tarafından hastanın ailesine bilgi verilerek ameliyat olması gerektiğinin belirtildiği aktarıldı.
Dr. Öcal ve sağlık ekibi tarafından gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile hastanın göbek ve bağırsak arasındaki kanal açıklığının kapatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çok nadir görülen bir hastalık teşhis edilen vakayı başarılı bir operasyon gerçekleştirerek tedavi eden Osmaniye Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniği ve Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Öcal'a teşekkür eder, Osmaniye Devlet Hastanesi çalışanlarını tebrik ederiz."
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:29 Kaynak: AA
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