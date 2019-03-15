Göbeğinizi Hızla Eritecek 4 Egzersiz

Daha önce rahatlıkla giydiğiniz kot pantolonları kapatamadığınızı mı fark ettiniz?

Daha önce rahatlıkla giydiğiniz kot pantolonları kapatamadığınızı mı fark ettiniz? Öne doğru eğilirken nefes nefese kaldığınızı mı hissediyorsunuz? O zaman şu rahatsız edici göbek yağlarından hızla kurtulma zamanı gelmiş demektir.



Şimdi vereceğimiz 4 egzersiz çok zorlanmadan ve az bir zaman ayırarak göbeğinizi eritmenizi sağlayacak. Bu dört egzersiz özellikle kolaylıkla yapılabildiği için size özel seçildi. Hareketlerin ikisi ayakta ikisi yerde uzanarak yapılıyor. 1. SUMO SQUAT



2. SAVAŞÇI DURUŞU



3. BEL MEKİĞİ



4. JAPON HAVLU EGZERSİZİ

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