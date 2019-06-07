Son Dakika Haberleri: 'Göbek adımız tehlike' deyip süs havuzuna girdiler
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'Göbek adımız tehlike' deyip süs havuzuna girdiler

31 dakika önce

'Göbek adımız tehlike' deyip süs havuzuna girdiler Tekirdağ'da sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna girdilerTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde sıcak havalardan bunalan çocuklar tehlike saçan süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

'Göbek adımız tehlike' deyip süs havuzuna girdiler
Tekirdağ'da sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzuna girdiler
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde sıcak havalardan bunalan çocuklar tehlike saçan süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Çocuklar, 'Elektrik çarpar' diye uyaran vatandaşlara da 'Bizim göbek adımız tehlike' diye cevap verdi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kavurucu sıcak havalardan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen kent meydanında bulanan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Çocuklar, onları uyaran vatandaşlara da hiçbir şekilde aldırış etmedi.
"Bizim göbek adımız tehlike"
Çevreden geçen vatandaşların uyarmasına rağmen çocuklar süs havuzundan bir türlü çıkmak istemedi. Bir vatandaşın çocukları uyararak, "Burası çok tehlikeli çıkın buradan geçen yıl çocuğun bir burada elektrik çarptı. Korkmuyor musunuz" demesine karşılık çocuklar, "Bizim göbek adımız tehlike. Elektrikleri gece açıyorlar" diye cevap verdi.
Vatandaşlar havuzdaki gizli tehlike ile ilgili yaptıkları açıklamada, "Görmüyor musunuz sistemi. Elektrik sistemi var burada herhangi bir sıkıntı oldu mu çarpılacaklar. Küçücük çocuklar yani yazık yani" dedi.
'Göbek adımız tehlike' deyip süs havuzuna girdiler
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:02 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Süleymanpaşa, 3. Sayfa
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