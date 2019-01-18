Göbek Bağını Umke Kesti
38 dakika önce
Uşak merkez Elmalıdere Mahallesi'nden gelen yardım çağrısı üzerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) harekete geçti.
Uşak
merkez Elmalıdere Mahallesi'nden gelen yardım çağrısı üzerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) harekete geçti. Ekipler olay yerine ulaştığı sırada doğum gerçekleşti. Bebeğin göbek kordonunu kesen ekip bebeği ve annesini hazır bekleyen ambulansa teslim etti.
Uşak'taki olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen özel donanımlı kar paletli ambulans ve 4x4 UMKE araçları 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Ekipler zorlu koşullarda bile vatandaşların acil sağlık ihtiyaçları karşılanması için çaba sarf ediyor.
Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Elmalıdere Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlarımızdan 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen yardım çağrısı sonrasında 112 Ambulans ve UMKE ekibi verilen adrese hareket etmiştir. Belirtilen adresin çok dik yokuşta ve yoğun kar yağışlı olması nedeniyle adrese UMKE aracıyla ulaşılabilmiştir. Ekibin vakaya ulaştıkları sırada doğum eyleminin gerçekleşmesi üzerine bebeğin göbek kordonu kesilmiş, olay yerinde gerekli tıbbi müdahale yapıldıktan sonra anne ve bebeğin adresten alınarak ambulansa teslimi UMKE aracıyla gerçekleştirilmiştir. Ambulans ekibi tarafından kontrolü yapılan anne ve bebek, hastaneye nakledilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Nöbetlerini yeni gelen ekibe devreden UMKE personeli Dr. Yasin Köprü, Hemşire Dudu Dırmıkcı, Hemşire Harun Şen
nöbet çıkışında anne ve bebeği hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ekip lideri tarafından anne ve bebeğin sağlık durumu hakkında bilgilendirilen İl Sağlık Müdürü Dr. Sedat Kavas, ekip üyelerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - UŞAK
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:28 Kaynak: İHA
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