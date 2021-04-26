Göbek bağları hastane bahçesine gömüldü - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta çocuklarının vatana millete hayırlı birer evlat olmasını isteyen ailelerin talebi üzerine, bebeklerin göbek bağları hastane bahçesine gömüldü. Göbek bağlarını tek tek gömen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekeriya Büyükdereli, 2 bin 500 yıllık Türk geleneğini yerine getirdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ta Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekeriya Büyükdereli, bir ailenin talebi üzerine 2 bin 500 yıllık Türk geleneği olan bebek göbek bağını toprağa gömme geleneğini sürdürdü. Ailenin talebini sosyal medya hesabından paylaşan Dr. Büyükdereli, başka ailelerin de istekleri üzerine toplanan 9 bebeğin göbek bağını kentte faaliyete yeni başlayan 300 yataklı Özel Sular Akademi Hastanesi'nin bahçesindeki çam ağaçlarının yanına gömdü. Yaptığı işlem sonrası unutulan bir ritüeli yerine getirdiklerini anımsatan Dr. Büyükdereli, ailelerinin bu davranışla çocuklarının vatana millete hayırlı evlat olması temennisi olduğunu söyledi. Dr. Büyükdereli, "Bundan aylar önce bir hastamızın annesinin ricası üzerine bu girişime başladık. 40 gün kadar yoğun bakımda takip ettiğim bir hastanın babası bebeği taburcu ettikten bir hafta sonra 10 gün sonra rahmetli oldu. Hem rahmetli olan babanın, hem de annenin çocuğa karşı gösterdiği emekler nedeniyle benden bir talebi oldu. Çocuğun göbek bağını benim bir yerlere gömmemi istediler. Çocuğun daha hayırlı ve iyi bir insan olmasını dilediklerini söylediler ve ben bunu sosyal ağda paylaştıktan sonra başka hastaların da göbek bağlarını sağladıklarını bunları da benim gömebileceğimi sordular. Ben de keyifle bana verilen bu emanetlerini istediği şekilde yeni binamıza taşınınca uygun bir ağacın dibine gömebileceğimi söyledim" dedi.

"Türklerin 2 bin 500 yıllık geleneği"

Yaptığı araştırmalar sonunda bebek göbek bağının toprağa gömme geleneğinin Türklerin 2 bin 500 yıllık bir geleneğe uzandığını ifade eden Dr. Büyükdereli, "Bu işlemi yaparken dinen ya da sosyal anlamda yanlış olup olmaması nedeniyle bazı araştırmalara girdim. Bu bir gelenek ve bazı insanlar bunu batıl görebilirler ancak 2 bin 500 yıl önceden bu yana Türklerin devam ettirdiği bir gelenek. İslam dini ile beraber de ortadan kalkmamıştır. Bunun nedeni insan bedenine saygıdır. Hem İslam dini öncesi Türklerde, hem de İslam dinine göre insan bedeni kutsaldır ve hayvanların eşelemeyeceği şekilde gömülmesi gerekir. Orta Asya'da da Türkler çocuğun göbek bağını bir meyve ağacının dibine gömerler. Hem hayvan saldırılarından korumak için, hem de o aile daha bereketli, sağlıklı, çocukları olsun ve uzun ömürlü olsun diye. Böyle bir yönü de olduğu için ben de hastalarımı kırmadım" dedi.

Ailelerin, çocuklarının vatana millete hayırlı evlat olmalarını istediklerini ifade eden Dr. Büyükdereli, "Yeni hastanemizin bahçesi buna müsait olduğu için ben de hastalarımızı kırmadım ve bir ağacın dibine bana getirilen bebek göbek bağlarını gömdüm. Aileler çocuklarının vatana millete hayırlı evlat olmalarını istiyorlar. İnsanların temennisi tabi ki doktor olması ama insanlar buraya gömülünce doktor olmayacağını da biliyorlar. Sadece bu bir ritüel insan bedenine saygı ve bir iyi niyet göstergesidir. Biz geçmişten beri gelen bir ritüeli yerine getirmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Dr. Büyükdereli, Hasan Aybars Coşkun ve ailesinin isteği üzerine Ahmet Mert Belveren, Nehir Belveren, Özge Esin Değirmenci, Aras Şirin, Deniz Örde, Ziya Küçükçakır, Alper Buğra Demir, Ecrin Gökçe Demir ve Sultan Ceyhan isimli çocukların göbek bağlarını toprağa gömdü. - KAHRAMANMARAŞ