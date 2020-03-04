Göbek kordonu kesilmeden ameliyat edilen bebek, sağlıklı şekilde dünyaya geldi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Göbek kordonu kesilmeden ameliyat edilen bebek, sağlıklı şekilde dünyaya geldi - Son Dakika

Göbek kordonu kesilmeden ameliyat edilen bebek, sağlıklı şekilde dünyaya geldi

6 saat önce

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, anne karnındayken boyun bölgesinde solunum yolunu kapatan kitle tespit edilen bebek, göbek kordonu kesilmeden ameliyat edildi.

Göbek kordonu kesilmeden ameliyat edilen bebek, sağlıklı şekilde dünyaya geldi, System.String[]

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, anne karnındayken boyun bölgesinde solunum yolunu kapatan kitle tespit edilen bebek, göbek kordonu kesilmeden ameliyat edildi. Havayolu güvenliği sağlandıktan sonra bebek plasentadan göbek kordonu kesilerek ayrıldı ve yenidoğan bakımı başlatıldı.

BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Yüksek Riskli Gebelikler Polikliniği Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Bilge Çetinkaya Demir, ultrasonografi takiplerinde tanısı konulan bebeğin boyun bölgesinde, hava yoluna bası yaparak solunum yolunu kapatan kitle tespit etti. Kitle nedeni ile doğum sonrasında bebeğin kendiliğinden soluk almasının mümkün olmayacağını anlayan Doç. Dr. Bilge Çetinkaya Demir, gebeliğinin 32'nci haftasında olan hastaya sezaryen ile doğum sırasında 'Exıt' adı verilen acil müdahale prosedürünü uyguladı. Yapılan operasyonla, anne karnındaki bebeğin solunum yoluna tüp yerleştirilerek hava yolunun açıklığı sağlandı ve bebek sağlığına kavuşturuldu. Uygulama, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Anesteziyoloji ve Reanimasayon Anabilim Dalı ve Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'nın işbirliği ve organizasyonu ile başarılı bir şekilde tamamlandı.

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Gerçekleştirilen Exıt prosedürü hakkında açıklamada bulunan Doç. Dr. Bilge Çetinkaya Demir, "Sağlık sorunu olduğunu tespit ettiğimiz bebeğin sezaryen doğum esnasında başı ve kollarını rahimden çıkartarak, gövde rahmin içerisinde iken, yani doğum tamamlanmadan, göbek kordonu kesilmeden solunum yoluna tüp yerleştirilerek hava yolunun açıklığı sağlandı. Kitlenin boğazda yaptığı bası nedeni ile bebek kendiliğinden soluk alamayacak vaziyetteydi. Bebeğin havayolunun güvenliği bizim ilk önceliğimizdi. Havayolu güvenliği sağlandıktan sonra bebek plasentadan göbek kordonu kesilerek ayrıldı ve yenidoğan bakımı başlatıldı. Bebeğimizin başarılı işlem sonrası, havayoluna bası yapan kitlesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Gürpınar tarafından ameliyat edildi. Bebeğimizin Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi'nde bakımı devam ediyor. Ülkemizde ve dünyada sayılı merkezde uygulanan bu işlem ile bebeğimiz başarı ile sağlığına kavuşturuldu" diye konuştu.


Uludağ Üniversitesi, Anne, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:56 Kaynak: DHA
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