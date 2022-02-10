GÖBEK SANDILAR KİLOLARCA ALTIN ÇIKTI - Son Dakika

İSTANBUL Havalimanı'nda Arnavutluk vatandaşı Fatime Reçi isimli kadının karnına göbek görünümü vermesi için yerleştirilmiş çantadan kilolarca altın, kol saatleri ve sikkeler ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'ne 14 Ocak Cuma günü öğle saatlerinde uçağı inen Arnavutluk vatandaşı Fatime Reçi,

Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport polisinin bulunduğu noktaya geldi. Havalimanı polisi hareketlerinden şüphelendikleri kadını takibe aldı. Bir süre sonra kadını durduran polisler, üzerinde ve valizinde arama yaptı. Reçi'nin kıyafetlerinin altında karın bölgesine yerleştirilmiş ve göbek izlenimi verilen özel çanta olduğu tespit edildi. Kontrol edilen çantadan piyasa değeri 2 milyon 500 bin lira olan 3 kilo 117 gram külçe takoz altın, çeşitli markalara değeri 565 bin lira olduğu belirtilen 14 adet kol saati, piyasa değeri yaklaşık 352 bin lira değerinde 588 gram yüzük kolye ve küpeden oluşan altın takılar, 73 adet çeşitli boyut ve gramajlarda toplam 817 gram ağırlığında sikke ve 8 adet küçük külçeler şeklinde piyasa değeri yaklaşık 83 bin 400 lira farklı gramajlarda toplam 104 gram altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan Arnavutluk vatandaşı şüpheli Fatime Reçi polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadının yakalanma anı ise havalimanı güvenlik kameralarınca görüntülendi.