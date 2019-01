Göbeklitepe 1 Milyon Turiste Hazır

EDA ÖZDENER - Şanlıurfa Müzesi Müdürü Celal Uludağ, Göbeklitepe Yılı kapsamında, Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki ören yerinde hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Göbeklitepe'deki tüm altyapı düzenlemeleri ve ziyaretçi karşılama merkezimiz hazır.

Şanlıurfa Müzesi Müdürü Celal Uludağ, Göbeklitepe Yılı kapsamında, Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki ören yerinde hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Göbeklitepe'deki tüm altyapı düzenlemeleri ve ziyaretçi karşılama merkezimiz hazır. Canlandırma merkezi, ziyaretçileri alana götürecek servis araçları gibi her türlü hazırlık tamamlanmış durumda." dedi.



Göbeklitepe Kazı Heyeti'nin de başkanı olan Uludağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 bin yıl önce inşa edilen inanç merkezindeki dikili taşların, neolitik dönem insanının sembolik duygularının ne kadar gelişmiş olduğunu gösterdiğini söyledi.



O dönem insanının yaratıcı dehası bulunduğuna ve gelişmiş bir taş ustalığı sergilediğine dikkati çeken Uludağ, "En önemlisi de insanların bu ibadet alanını bin yıllık bir kullanımdan sonra koruma duygusunu ön planda tutarak kendi elleriyle kapatmasıdır." dedi.



Ören yerinin hem dünya arkeolojisi hem de Türkiye için önemine işaret eden Uludağ, burasının geçen yıl UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesinin ve 2019'un turizmde "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin, Şanlıurfa için gurur verici bir gelişme olduğunu dile getirdi.



Söz konusu gelişmelerden sonra Göbeklitepe'ye ilginin daha da artacağını belirten Uludağ, "Şimdiden bunun etkilerini görmeye başlıyoruz. Birçok turizm acentesi tarafından bağlantılar kurulmaya başlandı." dedi.



Uludağ, şunları kaydetti:



"Şanlıurfa'da Kültür ve Turizm Bakanlığı adına hizmet veren kurumlar olarak Göbeklitepe ile ilgili tüm hazırlıkları yapmış durumdayız. Alandaki tüm altyapı düzenlemeleri ve ziyaretçi karşılama merkezimiz hazır. Bu ören yeri ile ilgili bilgi alınabilecek canlandırma merkezi, ziyaretçileri alana götürecek servis araçları gibi her türlük hazırlık tamamlanmış durumda. Bu anlamda Göbeklitepe ziyarete tam anlamıyla hazır durumda. 2019 yılında Göbeklitepe ve Şanlıurfa'ya misafirlerimizi bekliyoruz."



Turistlere konaklama için tarihi ev seçeneği



Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ise yerli ve yabancı turistlerin görmek istediği mekanların başında gelen bu ören yerinin, gerek Şanlıurfa'ya gerek Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne gerekse Türkiye'ye ciddi anlamda turizm getirisi sağlayacağını söyledi.



Yurt dışı turizm fuarlarında buraya özel önem verileceğini ifade eden Aslan, "Göbeklitepe'nin geniş kitlelerce görülebilmesi için yurt içinden ve dışından birçok seyahat acentesine yönelik turlar düzenlenecek." dedi.



Aslan, bu hareketliliğin konaklama işletmelerini de artıracağına işaret ederek, "Turizm yatırımcılarını Şanlıurfa'ya bekliyoruz. Kısa vadede ise konaklama sorununu çözmek için Balıklıgöl yerleşkesi civarında çok güzel tarihi evler var. Çok hızlı bir şekilde bunları turizme kazandırabiliriz." diye konuştu.



Şanlıurfa'yı geçen yıl 1 milyonun üzerinde turistin ziyaret ettiğini belirten Aslan, "Göbeklitepe Yılı'nın etkisiyle bu sayının daha da artmasını bekliyoruz. Bizler her anlamda bu özel yıla hazırız." ifadelerini kullandı.

