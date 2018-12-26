Göbeklitepe 2019 Yılında Çin, Japonya, Güney Kore ve Afrika'da Tanıtılacak

Göbeklitepe 2019 yılında Çin, Japonya, Güney Kore ve Afrika'da tanıtılacak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi: "Göbeklitepe 2019'da dünya çapında tanıtılacak"ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2019'u "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan edildiğini açıklaması...

Göbeklitepe 2019 yılında Çin, Japonya, Güney Kore ve Afrika'da tanıtılacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi: "Göbeklitepe 2019'da dünya çapında tanıtılacak"



ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2019'u "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan edildiğini açıklaması Şanlıurfa'da büyük sevinçle karşılandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, kurdukları turizm şirketi ile 2019 yılında Göbeklitepe'yi çeşitli organizasyonlarla dünya çapında tanıtacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2019'u "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan edildiğini açıklaması Şanlıurfa'da büyük sevinçle karşılandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, kurdukları turizm şirketi ile 2019 yılında Göbeklitepe'yi çeşitli organizasyonlarla dünyanın birçok ülkesinde tanıtacaklarını söyledi. 2018 yılında Çin'de yaptıkları tanıtım çalışmaları ile Göbeklitepe'nin tanıtımına büyük katkı sağladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Çiftçi, 2019 yılında da tanıtımı çalışmalarını sürdürerek, Japonya, Güney Kore ve Afrika'da tanıtımların devam edeceğini aktardı.

Göbeklitepe'de açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Çiftçi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grubu'nda, 2019 yılınI "Göbeklitepe yılı" olarak ilan etti. Daha önce bizler Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Ticaret Sanayi Odası Başkanlığımız olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımız'a müracaatta bulunmuştuk. Kültür ve Turizm Bakanlığımız da çok olumlu görüşü ve neticede Cumhurbaşkanımızın onayıyla da 2019 yılı, "Göbeklitepe yılı" olarak ilan edildi. Allah hayırlı uğurlu etsin, diyoruz. Turizm açısından çok önemli bir hareket bekliyoruz ve Şanlıurfa bu anlamda gerek ulaşacak olan ekonomik canlılık sebebiyle de çok sevinçli olduğunu da belirtmek isteriz. Bu Şanlıurfa şimdi bu defa 2019 yılında Japonya, Güney Kore hedefini almış durumda sadece Avrupa'da tanıtım yeterli olmuyor. Çünkü arkeolojik varlıkları ve kültürel varlıkları farklı kültürleri tanımak isteyen bir Uzakdoğu coğrafyası var. Bizler de buralarda bu tanıtımı gerçekleştirmenin programını yapıyoruz. Sadece buralar değil yani Afrika ülkesine de, Afrika kıtasına da ineceğiz. Dediğimiz gibi Şanlıurfa'yı merkez alıp dünyanın dört bir tarafında bu çalışmaları yürütüyoruz. Artık Uzmanlar devrede ve onların vereceği raporlar ile çizeceği yol haritası doğrultusunda bu çalışmalar devam edecek" diye konuştu.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Mursi ve Mübarek İlk Kez Mahkemede Yüzleşti

Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde

Drift Yapan Alkollü Sürücüye Ceza Yağdı! 2031 Yılına Kadar Araç Kullanamayacak