Göbeklitepe, Avrupa Megalitik Kültür Rotası ile daha fazla yabancı ziyaretçi çekecek - Son Dakika
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Göbeklitepe, Avrupa Megalitik Kültür Rotası ile daha fazla yabancı ziyaretçi çekecek

28.04.2022 11:57
Göbeklitepe, Avrupa Megalitik Kültür Rotası ile daha fazla yabancı ziyaretçi çekecek

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, Avrupa ülkelerinde benzer kategorideki anıtları bir araya getiren Avrupa Megalitik Kültür Rotası'na dahil edilmesiyle daha fazla yabancı ziyaretçi çekecek.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, Avrupa ülkelerinde benzer kategorideki anıtları bir araya getiren Avrupa Megalitik Kültür Rotası'na dahil edilmesiyle daha fazla yabancı ziyaretçi çekecek.

Şanlıurfa'da Valilik, Belediye, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve turizm sektörünün işbirliğiyle kurulan Şanlıurfa Turizmi Geliştirme AŞ'nin müdürü Mehmet Uncu, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda rota için 2 yıl önce başvuruda bulunduklarını söyledi.

"Megalit"in büyük taş anlamına geldiğini, "megalitik" kelimesinin de büyük taşlardan yapılan tarihi yapıları tanımladığını aktaran Uncu, devasa tarihi mekanların öneminden ve özelliklerinden yola çıkılarak oluşturulan rotaların hem mekanların daha iyi tanıtılmasına hem de korunmasına yönelik bir işbirliği çalışması olduğunu belirtti.

Rotaya Türkiye'den sadece Göbeklitepe'nin girdiğini vurgulayan Uncu, şöyle konuştu:

"Göbeklitepe, 2012 yılında kurulan Avrupa Megalitik Kültür Rotası'na dahil edildi. Bu rota, bizim için daha nitelikli ve fazla yabancı ziyaretçi anlamına geliyor. Bu rota, İngiltere'deki tarihi anıt Stonehenge gibi dünyada çok fazla ziyaretçi çeken megalitik yapıları içinde bulunduruyor. Bu rota içeresinde 10 ülke var, bunların arasında Almanya, İspanya, İngiltere, Danimarka ve İtalya gibi ülkeler bulunuyor. Göbeklitepe de bu rotaya Türkiye'den giren ilk alan oldu. Göbeklitepe, bu alanların gözbebeği durumunda çünkü Göbeklitepe 12 bin yıllık geçmişiyle en eski alan olarak bu rotaya girdi."

"Yapılacak etkinlikler Almanya'da planlanacak"

Rotanın genel kurul toplantısında artık Türkiye'nin de söz sahibi olacağını dile getiren Uncu, toplantıda Göbeklitepe'nin önemine ve etkisine ilişkin detaylı sunumlar yapacaklarını kaydetti.

Göbeklitepe'nin insanlık tarihinin en önemli mihenk taşlarından birisi olduğunu her platformda dile getirdiklerini anlatan Uncu, şöyle devam etti:

"Bizim de katılımızla 28 Nisan'da Avrupa Megalitik Kültür Rotası'nın genel kurulu Almanya'da gerçekleştirilecek. Avrupa'da her yıl nisan ayının son haftasında megalitik etkinlikleri yapılıyor. Biz bu kurulda, 10 ülkeden 25 temsilcinin katılımıyla beraber gelecek yıllarda ortak yapılacak etkinlikleri planlayacağız. Bu etkinlikler hem rotaları güçlendirecek hem de tarihi alanlardaki alt yapıyı güçlendirip, Avrupa Birliği fonlarına başvuru projeleri olacak."

"Rotaya dahil olması önemli avantaj"

Şanlıurfalı turizmci Rahime Yaşar da Göbeklitepe'nin önemli bir rotada yer almasının sevindirici olduğunu söyledi.

Bu rota sayesinde Göbeklitepe'nin daha çok yabancı turist ağırlayacağını vurgulayan Yaşar, "Böyle etkinliklere, rotalara Göbeklitepe'nin dahil olması bölge ve kent için önemli bir avantaj. Yabancı misafirlerin ülkemize bırakacağı dövizle birlikte ekonomik girdisi çok daha fazla olacaktır." dedi.

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Togo Cumhuriyeti, Göbeklitepe, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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