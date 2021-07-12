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Göbeklitepe Başkanlık Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika

Göbeklitepe Başkanlık Futbol Turnuvası Başladı

12.07.2021 09:08
Göbeklitepe Başkanlık Futbol Turnuvası Başladı, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa Kent Konseyi'nin birlikte düzenlediği, 12 bin yıllık geçmişi ile tarihi yeniden yazdıran keşif Göbeklitepe'nin adının verildiği "Göbeklitepe Başkanlık Futbol Turnuvası" başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa Kent Konseyi'nin birlikte düzenlediği, 12 bin yıllık geçmişi ile tarihi yeniden yazdıran keşif Göbeklitepe'nin adının verildiği "Göbeklitepe Başkanlık Futbol Turnuvası" başladı. Şanlıurfa'da spor sevenlerin merakla beklediği Göbeklitepe Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 35 Yaş Üstü Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi'nin koordinesinde ilk maçların oynanmasıyla start aldı.

Büyük çekişmeye sahne olan maçlarda centilmenlik ön planda tutulurken herhangi bir sakatlığa mahal vermemek adına maç öncesi hakemler tarafından son hatırlatmalar yapılarak başlama düdüğü ile birlikte kıyasıya mücadele başladı.

ŞUTİM Spor tesislerinde gerçekleştirilen turnuva açılış maçlarında Doğanyıldız - Badıllıgençlik Spor, Suruçspor - Kardeşler Spor, Tablet Eyüpspor - Bozova Birlikspor ile Ceylanpınargücübelediye Spor - Baraj Medya Spor takımları karşı karşıya geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de beraberinde Şanlıurfa Vali Yardımcısı Mustafa Akın, Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç ve ASKF Başkanı Adnan Yükselir ile birlikte karşılaşmanın oynandığı sahaya giderek maç öncesi takımlarla sohbet ederken Başkan Beyazgül ve Vali Yardımcısı Akın'a üzerinde isimlerinin yazılı olduğu formalar hediye edildi.

Göbeklitepe 35 Yaş Başkanlık Kupası Turnuvası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül "Turnuvada yaklaşık 1200 sporcunun yer alacağını belirterek maçlarda görev yapacak hakemlerin ise profesyonel hakemler olduğunu belirtti. Herkesi turnuva maçlarını izlemeye davet eden Başkan Beyazgül ayrıca müsabakaların sonunda ilk üçe giren takımlara çeşitli hediyelerin verileceğini de sözlerine ekledi.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Mustafa Akın ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Şanlıurfa'ya ilk geldiğimde Şanlıurfa'nın sıcaklarında sokaklarda nasıl yürürüz diye tereddüt ederken şuan burada turnuva oynanmasının heyecanını yaşıyorum. İnşallah final karşılaşmasında bizler de formalarımızı giyerek Göbeklitepe Başkanlık Kupası Turnuvasında Başkanımızla beraber bir müsabakaya katılırız. Bütün Şanlıurfalıları bu turnuvanın heyecanını eksik etmemeye tribünleri doldurmaya, bu heyecana herkesin ortak olması için davet ediyorum. Bu Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum"

Göbeklitepe Başkanlık Futbol Turnuvası Başladı

Kent Konseyi, Göbeklitepe, Şanlıurfa, Futbol, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Göbeklitepe Başkanlık Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika


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