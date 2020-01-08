Göbeklitepe başkentte tanıtılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göbeklitepe başkentte tanıtılacak - Son Dakika

Göbeklitepe başkentte tanıtılacak

6 saat önce

Şanlıurfa Platformu ve Şanlıurfa Gönüllüleri Derneğince, başkentte Göbeklitepe Tanıtım Etkinlikleri düzenlenecek.

Göbeklitepe başkentte tanıtılacak, System.String[]

Şanlıurfa Platformu ve Şanlıurfa Gönüllüleri Derneğince, başkentte Göbeklitepe Tanıtım Etkinlikleri düzenlenecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığının Emek Yerleşkesi'nde 16 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek etkinlik, "Göbeklitepe" konulu resim sergisiyle açılacak. Sinevizyon gösteriminin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu saz sanatçılarınca "Göbeklitepe Seması" sahnelenecek.

Daha sonra Bilkent Üniversitesi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Thomas Zimmermann moderatörlüğünde ise Göbeklitepe Paneli'ne geçilecek.

Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölüm Başkan Vekili Dr. Öğretim Üyesi Eda Gürel, "Göbeklitepe'nin turizm açısından değerlendirilmesi", Alman Arkeoloji Enstitüsü Göbeklitepe Proje Proje Koordinatörü Dr. Lee Clare "Göbeklitepe kazıları", Ressam ve Sanat Eğitmeni Mehmet Yücel ise "Göbeklitepe Heykellerinin teknik ve üslup açısından incelenmesi" konu başlıklarında sunumlar yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Platformu Başkanı Habip Çadırcı, Türkiye'de 2019 yılının Göbeklitepe Yılı olduğunu hatırlatarak, "Tüm dünyanın dikkatini çeken, 'tarihin sıfır noktası' olarak da adlandırılan UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 12 bin 500 yıllık Göbeklitepe'nin tanıtımına katkı sağlamak için düzenleyeceğimiz etkinlik büyük önem taşıyor. Tarihe meraklı herkesi etkinliğimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:28 Kaynak: AA
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