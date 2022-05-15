Göbeklitepe Bir Tapınak, Kuşkum Yok" - Son Dakika
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Göbeklitepe Bir Tapınak, Kuşkum Yok"

15.05.2022 00:49
Göbeklitepe Bir Tapınak, Kuşkum Yok"

"50 Maddede Göbeklitepe ve Sırları" adlı kitabın yazarı Doğan Satmış, Emre Ergül'le Kozmoğrafya programının bu haftaki konuğu oldu.

"50 Maddede Göbeklitepe ve Sırları" adlı kitabın yazarı Doğan Satmış, Emre Ergül'le Kozmoğrafya programının bu haftaki konuğu oldu.

Gazeteci-yazar Satmış, "Dünya radyosu" Radyo Gar'daki programda Göbeklitepe'nin sırlarını dile getirdi:

Göbeklitepe Bir Tapınak, Kuşkum Yok
Doğan Satmış.

"Göbeklitepe, Şanlıurfa merkezin 15 kilometre uzağında bir yer. Alman arkeolog Klaus Schmidt burayı görür görmez bir şeyler olduğunu anlıyor. Çünkü tepedeki toprağın rengiyle doğal toprak farklı…  Buranın bir yerlerden toprak getirilerek kapatıldığını ve altında önemli bir şey olduğunu anlıyor."

YAPILARIN BOYLARI EŞİT DEĞİL

"Bölge kazıldıkça da Göbeklitepe'de A, B, C, D ve H adı verilen dairesel yapılar ortaya çıktı. Tıpkı bir saat kadranı düşünün. Kenarda 8-10-12 dikilitaş. Ama ortada doğu ve batı hizasında iki büyük dikilitaş…"

"Yapıların boyları da eşit değil. Her bir yapı kendine özgü boylar taşıyor. Dikili taşları gömmeseler, o taşların 12 bin yıl ayakta durmaları mümkün değil."

"Göbeklitepe'nin bulunduğu yerde insanların çevresinde yaşadığını gösteren bir bulgu yok. En yakın su kaynağı 3-4 kilometre uzakta. Yaşam için uygun olmayan bir alan."

"Klaus Schmit de bir tapınak olduğunu söylüyor. Alman arkeolog bölgenin en az 150 yılda kazılabileceğini söylüyordu."

"Benim de şahsi fikrim şu… Buranın da bir tapınak olduğundan şüphem yok."

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Göbeklitepe, Şanlıurfa, Radyo, Alman, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Göbeklitepe Bir Tapınak, Kuşkum Yok' - Son Dakika


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