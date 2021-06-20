Göbeklitepe Cup Tenis Turnuvası Başladı - Son Dakika

12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutan, tarihin seyrini değiştiren Göbeklitepe adına bu yıl ikincisi düzenlenen "Göbeklitepe Cup" Tenis Turnuvası 130 sporcunun katılımıyla Şanlıurfa'da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tenis Dünyası'nda başladı.

İlk olarak 2019 yılında yapılan ve 2020 yılında Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Göbeklitepe Cup Tenis Turnuvası bu yıl alınan önlemler çerçevesinde yeniden yapıldı.

19-26 Haziran Tarihleri arasında Türkiye Tenis Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Tenis Dünyasında düzenlenen ve 8 gün boyunca sürecek olan Göbeklitepe Cup Tenis Turnuvası Büyükler Yaz kupası Türkiye serisine çeşitli illerden toplamda 130 sporcu katılım sağlayacak.

Dereceye giren sporcular Uluslararası tenis turnuvalarında ve Milli takım da ülkemizi temsil edecek olan sporcular belirlenecek. Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvada dereceye girecek olan sporculara ödülleri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün katılımıyla 26 Haziran'da düzenlenecek olan törenle verilecek.

'Göbeklitepe Cup Tenis Turnuvası' ile ilgili bilgiler aktaran Şanlıurfa Tenis İl Temsilcisi Cüneyt Ercan "Büyükler kupası Türkiye serisi bugün Şanlıurfa'da start aldı. Turnuvada Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Tenis Federasyonunun destekleriyle gerçekleşti. Turnuvada Türkiye geneli yirmi kulübümüz bulunmaktadır. Turnuvaya desteklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e tüm sporcular adına teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Tenis Federasyonu Mersin Bölgesi Hakemi Ferdat Şara ise turnuvada ilk gün karşılaşmalarının ardından yaptığı değerlendirmede" Şanlıurfa'da yapılan Göbeklitepe Cup Tenis Turnuvası, büyükler yaz kupası Türkiye serisi bu turnuva Türkiye'de bu turnuvadan dört ayrı ilde daha yapılıyor. Sporcular turnuvada kıyasıya mücadele ediyorlar. 19 Haziran'da başlayan turnuva 26 Haziran'da tamamlanacak. Kızlarda cuma günü finaller oynanarak 1. ve 2. olanlara kupaları verilecek. Cumartesi günü ise erkeklerde final karşılaşmaları oynanacak ve kupaları verilecek. Ödül törenine herkesi şimdiden davet ediyorum. Bu turnuvanın Şanlıurfa'da yapılmasından ve bu imkanları bizlere sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine de teşekkür ediyorum" diye konuştu.