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Göbeklitepe Cup Tenis Turnuvası sona erdi - Son Dakika

Göbeklitepe Cup Tenis Turnuvası sona erdi

26.06.2021 21:46
Göbeklitepe Cup Tenis Turnuvası sona erdi, System.String[]

Şanlıurfa'da 19-26 Haziran tarihleri arasında düzenlenen ve 8 gün süren Göbeklitepe Cup Tenis Turnuvası Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tenis Dünyasında düzenlenen final müsabakalarıyla tamamlandı.

Şanlıurfa'da 19-26 Haziran tarihleri arasında düzenlenen ve 8 gün süren Göbeklitepe Cup Tenis Turnuvası Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tenis Dünyasında düzenlenen final müsabakalarıyla tamamlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla 22 ilden 130 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Tenis turnuvasında Mustafa Sancaklıoğlu tek erkeklerde şampiyonluğa uzanırken, çift erkeklerde ise Mehmet Onur Turgut ve Mustafa Sancaklıoğlu ikilisi kupayı aldı. Tek kadınlarda ise birinciliği Zeynep İlker elde ederken, çiftlerde ise Zeynep İlker-Pelin Çolak ikilisi ilk sırada yer aldı.

BAŞKAN ABİDİN BEYAZGÜL: "SPORUN HER DALINDA ŞANLIURFA'NIN ADINI DÜNYAYA DUYURACAĞIZ

Nefes kesen maçların ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül" Tarihin sıfır noktası olarak bilinen, Göbeklitepe'si ile birçok tarihi özellikleri içerisinde barındıran bir şehirdir Şanlıurfa. Tenis zengin sporu olarak algılanıyordu biz bu algıyı Şanlıurfa'da değiştirdik. Genç dinamik ve özgüveni yüksek bir genç nüfusa sahibiz. Tek bir dalda değil sporun bütün dalında Şanlıurfa'nın adını tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, daha önce görev yaptığı Şanlıurfa'da tenise olan ilgiden ziyadesiyle memnun olduğunu belirterek Şanlıurfa'nın mevcut genç nüfusuyla Türkiye'de her spor dalında başarı getirebilecek güce ve imkana sahip olduğunu aktardı.

TTF BAŞKANI DURMUŞ: "ŞANLIURFA ŞANINA YAKIŞIR BİR EV SAHİPLİĞİ YAPTI"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise 'Göbeklitepe' adıyla düzenledikleri turnuvayı sadece bir turnuva olarak görmediklerini, federasyon olarak şehirlerin tanıtımına katkı sunacak kentle özdeşleşmiş mekanları seçtiklerinin altını çizdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ev sahipliği için teşekkür eden Durmuş, turnuvanın çok anlamlı ve güzel geçtiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Göbeklitepe Cup Tenis Turnuvası Büyükler Yaz Kupası'nda dereceye giren sporculara kupaları verildi.

(Bekir Şeyhanlı/ İHA)

Göbeklitepe Cup Tenis Turnuvası sona erdi
Göbeklitepe Cup Tenis Turnuvası sona erdi
Göbeklitepe Cup Tenis Turnuvası sona erdi
Göbeklitepe Cup Tenis Turnuvası sona erdi
Göbeklitepe Cup Tenis Turnuvası sona erdi
Göbeklitepe Cup Tenis Turnuvası sona erdi
Göbeklitepe Cup Tenis Turnuvası sona erdi

Büyükşehir Belediyesi, Göbeklitepe, Şanlıurfa, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göbeklitepe Cup Tenis Turnuvası sona erdi - Son Dakika Spor


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