Göbeklitepe'de Hedef 10 Milyon Turist
1 saat önce
12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski anıtsal mabedi olan Göbeklitepe'nin gelecek yıllarda 10 milyon turist tarafından ziyaret edilmesi hedefleniyor.
12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski anıtsal mabedi olan Göbeklitepe'nin gelecek yıllarda 10 milyon turist tarafından ziyaret edilmesi hedefleniyor
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:01
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