Son Dakika Haberleri: Göbeklitepe'de Hedef 10 Milyon Turist
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Göbeklitepe'de Hedef 10 Milyon Turist

1 saat önce

12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski anıtsal mabedi olan Göbeklitepe'nin gelecek yıllarda 10 milyon turist tarafından ziyaret edilmesi hedefleniyor.

12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski anıtsal mabedi olan Göbeklitepe'nin gelecek yıllarda 10 milyon turist tarafından ziyaret edilmesi hedefleniyor

Göbeklitepe, turist, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:01 
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