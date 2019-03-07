Son Dakika Haberleri: Göbeklitepe'de Kadının Işığı' Konferansı Yapıldı

Göbeklitepe'de Kadının Işığı' Konferansı Yapıldı

1 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Psikoterapist Ayşegül Keskin 'Göbeklitepe'de Kadının Işığı' adlı konferans gerçekleştirdi.

Göbeklitepe'de Kadının Işığı' Konferansı Yapıldı, System.String[]
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Psikoterapist Ayşegül Keskin 'Göbeklitepe'de Kadının Işığı' adlı konferans gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Çocuk Şube Müdürlüğü ile KADEM Şanlıurfa İl Temsilciliği işbirliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Psikoterapist Ayşegül Keskin tarafından 'Göbeklitepe'de Kadının Işığı' adlı konferans düzenlendi. Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda düzenlenen buluşmaya kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Konferansa AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar'ın eşi Nesrin Özçınar, Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ekrem Ayaz'ın eşi Güler Ayaz, Kadın Aile Şube Müdürü Sibel Toptan, KADEM Şanlıurfa İl Başkanı Dilşah Öztürkmen ve çok sayıda kadın katıldı.

Psikoterapist Ayşegül Keskin konferansta kadının toplumdaki önemini ve tarih içerisindeki rolünü anlattı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:27 Kaynak: İHA

Ayşegül Keskin, Şanlıurfa, Göbeklitepe, Yaşam
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