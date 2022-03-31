Göbeklitepe'de Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü konseri - Son Dakika

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de düzenlenen bando konseriyle başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bando ekibi, kentin düşman işgalinden kurtuluşu kapsamında, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'deki amfi tiyatroda konser gerçekleştirdi.

Tarihi ören yerini gezmeye gelen çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi, bandonun çaldığı eserlere eşlik etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, kurtuluşun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 11 Nisan'a kadar çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.