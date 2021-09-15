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ŞANLIURFA - Göbeklitepe'deki dikili taşın kopyasının BM yerleşkesinde sergilenmesi Şanlıurfa'ya ilgiyi artıracak - Son Dakika

ŞANLIURFA - Göbeklitepe'deki dikili taşın kopyasının BM yerleşkesinde sergilenmesi Şanlıurfa'ya ilgiyi artıracak

15.09.2021 12:49

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki P18 Dikilitaş'ın küçültülmüş bir replikasının Birleşmiş Milletler'in (BM) New York'taki yerleşkesinde kalıcı olarak sergilenecek olmasının 12 bin yıllık ören yerindeki turizmi daha da hareketlendirmesi bekleniyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki P18 Dikilitaş'ın küçültülmüş bir replikasının Birleşmiş Milletler'in (BM) New York'taki yerleşkesinde kalıcı olarak sergilenecek olmasının 12 bin yıllık ören yerindeki turizmi daha da hareketlendirmesi bekleniyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AA muhabirine, BM'nin bahçesinin Anadolu'nun 12 bin yıllık mirası Göbeklitepe'deki dikilitaşların replikasına kalıcı olarak ev sahipliği yapacak olmasının tüm şehir halkı tarafından sevinçle karşılandığını söyledi.

Kentin "medeniyetlerin mücevher sandığı" konumunda olduğunu dile getiren Beyazgül, köklü tarihi, turizm çeşitliliği ve potansiyelle son zamanlarda tüm dünyanın dikkatini çektiklerini dile getirdi.

Göbeklitepe'nin dünya tarihi açısından büyük önem arz ettiğini vurgulayan Beyazgül, "Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alması dünyanın en tanınan ve bilinen yerleri arasında olmasını sağladı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmayla, Göbeklitepe'de yer alan monolit imitasyonun BM'ye sanat hediyesi olarak sunulacak olması oldukça sevindiricidir. İnanıyorum ki Şanlıurfa, BM'deki tanıtımın da katkısıyla yerli ve yabancı turist ağırlama noktasında tarihi bir rekor kıracak. Tüm dünyada merak uyandıran, yüzyılımızın en önemli arkeolojik keşfi olarak kabul edilen Göbeklitepe'deki gizem ve çözülmeyi bekleyen sırlar nedeniyle yurt dışından gelen ziyaretçilerin sayıları artmaya başladı." diye konuştu.

"Dünyanın gözü BM'de"

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban da Göbeklitepe'deki dikili taşın birebir aynısının Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde sergilenecek olmasının ülke turizmi açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Şanlıurfa için de bu durumun heyecan verici olduğunu vurgulayan Çoban, "Her zaman dünyanın gözü BM'de olur. BM'ye giden her delegasyon, muhakkak orada Göbeklitepe'yi de görmüş olacak, tarihi ören yerine ilgi ve alaka da böylece artmış olacak. Göbeklitepe'deki yapının BM'de sergilenmesi tanıtım açısından büyük önem arz etmektedir. Dikili taşın sergilenmesi hem Göbeklitepe hem Şanlıurfa hem de ülke turizmine olumlu katkı sunacaktır." dedi.

Ziyaretçileri de gururlandırıyor

Çorum'dan ailesiyle Göbeklitepe'yi gezmeye gelen Dinçer Dalar ise BM'de Türkiye'ye ait bir eserin sergilenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Heyecan ve gururu bir arada yaşadığını aktaran Dalar, "Bu beni oldukça gururlandırdı. Bizim topraklarımızdaki tarihin bütün ulusların gözü önünde sergilenip tanıtılacak olması bizi çok mutlu ve gururlu etti. Böylece turistler için de daha iyi bir tanıtım olur. Göbeklitepe'ye daha çok yurt dışından gelen olur." ifadesini kullandı.

Yahya Yazıcı ise projeyi başarılı bulduğunu ifade ederek, "Bence çok güzel bir girişim olur. Göbeklitepe zaten dünyada ilgi çekiyor BM'de sergilenmesiyle de daha fazla dikkati ilgiyi çeker. Türkiye için çok iyi bir reklam olacaktır. Hem medeniyetimizin tanınması hem de turizm açısından oldukça önemli olacağını düşünüyorum." dedi.

Türker Yıldız da şöyle konuştu:

"Böyle bir medeniyetin Türkiye topraklarında olması herkes için büyük bir kazançtır. Tarihin sıfır noktasının Türkiye'de olması bizleri gururlandırıyor. Bu eserimizin BM nezdinde de sunulması Türk halkı olarak bizi daha çok gururlandırıyor. Böyle bir çalışmanın gerçekleştirilmesine katkı veren yetkililerimize canı gönülden teşekkür ediyorum."

ŞANLIURFA - Göbeklitepe'deki dikili taşın kopyasının BM yerleşkesinde sergilenmesi Şanlıurfa'ya ilgiyi artıracak
ŞANLIURFA - Göbeklitepe'deki dikili taşın kopyasının BM yerleşkesinde sergilenmesi Şanlıurfa'ya ilgiyi artıracak
ŞANLIURFA - Göbeklitepe'deki dikili taşın kopyasının BM yerleşkesinde sergilenmesi Şanlıurfa'ya ilgiyi artıracak
ŞANLIURFA - Göbeklitepe'deki dikili taşın kopyasının BM yerleşkesinde sergilenmesi Şanlıurfa'ya ilgiyi artıracak

UNESCO Dünya Miras Listesi, Birleşmiş Milletler, Göbeklitepe, Şanlıurfa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Göbeklitepe'deki dikili taşın kopyasının BM yerleşkesinde sergilenmesi Şanlıurfa'ya ilgiyi artıracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Göbeklitepe'deki dikili taşın kopyasının BM yerleşkesinde sergilenmesi Şanlıurfa'ya ilgiyi artıracak - Son Dakika
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