Göbeklitepe'deki metal bloğun gizemi çözüldü - Son Dakika

Göbeklitepe'deki metal bloğun gizemi çözüldü
09.02.2021 20:37
Göbeklitepe'de bulunan ve üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, ayı gör" yazan monolitin, Türkiye Uzay Ajansı'nın reklam çalışması olduğu ortaya çıktı.
Göbeklitepe yakındaki bir tarlada 5 Şubat'ta görülen blokun üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' yazıyordu. Göbeklitepe'deki bloğun sırrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla ortaya çıktı.
Erdoğan, konuşma yaparken arkasında monolitin fotoğrafının belirmesiyle "Şimdi Türkiye'deki uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji hedef ve projelerinin yer aldığı milli uzay programımızı tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki, gökyüzüne bak ayı gör," ifadelerini kullandı.
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