Türk Kızılay'ın, sanat ve insani yardıma duyarlılığı artırma amacıyla gerçekleştirdiği "Hilal-i Ahmer Koleksiyonu"nda Göbeklitepe de yer alacak.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, köklü tarihiyle dünyanın en büyük insani yardım örgütlenmelerinden biri olan Türk Kızılay, "Hilal-i Ahmer Koleksiyonu"nda önemli sanatçı ve tasarımcıların hazırladığı eserler yer alıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski yerleşim alanı olan Göbeklitepe, koleksiyonda sürrealist ressam Vahap Aydoğan'ın eseriyle temsil edilecek.

Aydoğan, bu kapsamda Türk Kızılay'ın gönderdiği hilali, Göbeklitepe motifleriyle süslüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydoğan, koleksiyon tamamlandığında Türkiye'nin önemli merkezlerinde sergileneceğini belirtti.

Koleksiyon ile insani yardım ve sanat konularında toplumdaki duyarlılığın artmasının hedeflendiğini aktaran Aydoğan, "Şanlıurfa'nın ve dünyanın en güzide yerlerinden biri olan Göbeklitepe'yi koleksiyona dahil etmek istedim. Böylelikle Hilal-i Ahmer Koleksiyonu her sergilendiğinde Göbeklitepe'nin de tanıtımı yapılmış olacak. Cumhurbaşkanlığı himayesinde olan koleksiyon ile yaptığım çalışma İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara gibi şehirlerin havalimanlarında sergilenecek." ifadelerini kullandı.